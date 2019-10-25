Кыргызстанцы включатся в развитие общественной дипломатии в СНГ.

"Общественная дипломатия государств-участников СНГ: потенциал регионов" - международная научно-практическая конференции под таким названием прошла в Белгороде, в Белгородском государственном университете. На нее прибыли

ученые и эксперты из различных регионов России, а также из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Украины. От КР, в том числе, - заведующая кафедрой Кыргызского экономического университета имени М. Рыскулбекова Асель Джумабекова.

Здесь же состоялась Международная форсайт-сессия "Приграничное и межрегиональное взаимодействие государств-участников Евразийского экономического союза". В целом проект реализуется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ, Фонда поддержки общественной дипломатии имени А. Горчакова и Института приграничного сотрудничества и интеграции.

Оба мероприятия, как заявлено, ориентируют их участников на формирование экспертного сообщества в области публичной дипломатии, вовлечение в нее представителей научных кругов, органов государственной и муниципальной власти, бизнеса и НКО, а также на укрепление межрегионального сотрудничества. По мнению участников, установлению связей между отдельными регионами стран-участниц ЕАЭС затрудняют отсутствие единого координирующего центра, а также существующие различия в законодательстве различных государств.

По итогам конференции планируется издание коллективной монографии с рекомендациями для государств СНГ. А по результатам форсайт-сессии – разработка "Карты будущего", где будут зафиксированы профильные направления сотрудничества для регионов стран ЕАЭС. На основе этой карты, а также экспертных опросов и интервью также предусматривается сформировать практические рекомендации для органов власти всех уровней власти.