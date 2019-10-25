Проходимость и комфорт - еще выше

УАЗ - легенда советского и российского автопрома. Машина всегда славилась своей высокой проходимостью. А в настоящее время - это современный комфортабельный автомобиль, который, помимо многочисленных опций, стал оснащаться автоматической коробкой передач.

УАЗ "Патриот" стал первой серийной моделью с АКПП. Многие ценители прославленного внедорожника по достоинству воспримут максимальный комфорт в передвижении как в привычной для "Патриота" среде, так и в режиме городского трафика.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач Punch Powerglide 6L50 разработана компанией General Motors. Это классический автомат с гидротрансформатором, который обладает огромным запасом прочности. Шутка ли, но он способен "переваривать" мощность на уровне 320 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.

Примечателен и тот факт, что благодаря АКПП инженерам удалось существенно понизить расход топлива. Для сравнения: при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 километров в час "Патриот" с автоматической трансмиссией расходует на два литра топлива меньше, чем его собрат с механической коробкой передач (9,5 литра против 11,5).

Впрочем, никуда не делась и механическая КПП. Напротив, она тоже подверглась доработкам, которые выразились в улучшении избирательности привода, уменьшении хода рычага переключения передач и прилагаемых к нему усилий. Сам рычаг теперь составной и снабжен демпфером, улучшающим виброакустический комфорт.

Помимо АКПП, есть еще одна технологическая особенность - более мощный двигатель. Технологически силовой агрегат остался прежним - его все так же называют ZMZ, только с приставкой Pro. Это рядный мотор объемом 2,7 литра, развивающий 150 лошадиных сил мощности и 235 Нм крутящего момента. Для сравнения: раньше он выдавал 135 сил и 217 ньютонов.

Инженеры российского автогиганта сумели сохранить главное достоинство модели - уникальную трансмиссию, которая справляется практически с любым бездорожьем. Плюс мощная лонжеронная рама, изолирующая кузов от ударов, а также скручивающих и растягивающих нагрузок. И знаменитая система полного привода, в которой, помимо прочего, добавлена блокировка дифференциала заднего моста с электронным управлением. Дорожный просвет теперь имеет минимальное значение в 21 сантиметр, позволяет ездить там, где хочется. Углы въезда и съезда составляют соответственно 35 и 30 градусов.

За безопасность движения отвечают такие системы, как ESP в сочетании с ABS и функцией распределения тормозных усилий EBD. Помимо нее, имеются система контроля тягового усилия (TCS), выполняющая функцию электронной межколесной блокировки дифференциалов, что способствует оптимизации тягового усилия на ведущих колесах, и гидравлический помощник торможения (HBA), срабатывающий при аварийном торможении для достижения более резкой остановки при быстром, но недостаточном нажатии на педаль тормоза. И это далеко не все.

Важным обновлением стали передние кресла новой конструкции с выраженной боковой поддержкой, а также черной или коричневой кожаной отделкой с перфорацией. К слову, автомобиль богат на опции. В их числе современная мультимедийная система с 7–дюймовым цветным сенсорным экраном, встроенной навигацией и картами, поддержкой USB, SD и Bluetooth.

Настройка водительского сиденья включает регулировки высоты и поясничного подпора. Есть мультифункциональный руль с управлением круиз–контролем и ограничителем скорости, мультимедийной системой и системой громкой связи. Для обеспечения безопасной парковки в УАЗ "Патриот" предусмотрены передние и задние парктроники, а линии разметки камеры заднего вида динамические.

Одним словом, обновленный автомобиль способен удивить даже искушенного водителя. Его арсенал поражает разнообразием. Но, как говорится, лучше один раз увидеть... Поэтому всех желающих приглашают на тест–драйв!

С вопросами о записи на тест–драйв и приобретении автомобиля обращаться к официальному представителю завода "УАЗ" в Кыргызстане - СКР ОсОО "АБМ–авто". Адрес: г. Бишкек, ул. Горького, 38–а, ВПЗ. Тел.: (0312) 98–68–02, (0555) 92–51–87.