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Уничтожен барельеф Дома профсоюзов. Депутат требует наказать виновных

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- Екатерина Улитина
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На фронтоне Дома Профсоюзов в Бишкеке уничтожен барельеф с флагом, гербом и символикой Профсоюза.

По имеющейся информации, руководство Федерации профсоюзов самовольно приняло решение уничтожить историческое оформление здания.

Депутат Исхак Масалиев потребовал от министра культуры Азамата Жаманкулова разобраться в ситуации и обратиться в правоохранительные органы для привлечение к ответственности виновных.

- Я позвонил министру культуры и потребовал обратиться в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку этим совершенно незаконным действиям. Это не первый случай, когда уничтожаются исторические объекты, которые должно охранять государство. Было уничтожено здание на Жибек Жолу где заседал Бишкекский городской совет, сносят здание типографии "Эркин Тоо". Мне кажется наше министерство не способно выполнять свои функции по охране объектов истории и культуры, - сказал VB.KG Исхак Масалиев.

Отметим, работы по демонтажу конструкции проходили в воскресенье, рано утром, когда сотрудники не могли помешать происходящему. По данным, ФПК эта была вынужденная мера, так как каркас барельефа был разрушен и конструкция угрожала безопасности.

Председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана является Мирбек Асанакунов. Его оппоненты в различных профсоюзах считают его назначение незаконным, в судах они доказывали, что его опыт работы является "липовым".

В Жогорку Кенеше во время обсуждения поправок в закон о профсоюзах жену Асанакунова Гулкан Молдобекову обвинили в конфликте интересов, так как законопроект получил одобрение в комитете, который она возглавляет.


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URL: https://www.vb.kg/382811
Теги:
Исхак Масалиев, Мирбек Асанакунов, Министерство культуры и туризма, Гулкан Молдобекова, культура, Кыргызстан, Азамат Жаманкулов
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