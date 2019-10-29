В Баткенской области за счет бюджета построены две школы и поликлиника

В 2019 году за счет государственного бюджета в Баткенской области построены две школы, поликлиника, два блока сельской больницы, здание ФАП и другие социальные объекты. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Всего в списке шесть завершенных объектов:
1. Строительство школы на 225 ученических мест в селе Орозбекова
Кадамжайского района;
2. Строительство школы на 475 ученических мест в селе Ак-Суу
Лейлекского района;
3. Строительство ФАПа в селе Кара-Таш Лейлекского района;
4. Строительство поликлиники на 250 коек в городе Баткен;
5. Строительство 2 блока территориальной больницы в селе Пульгон
Кадамжайского района;
6. Капитальный ремонт школы имени Ходжаева в селе Ак-Сай
Баткенского района;
В пресс-службе Госстроя отмечают, что в перечне на 2019 год по Баткенской области идут работы на 36 объектах социального значения. На эти работы предусмотрено финансирование в размере 178,9 млн. сомов, из них открыто 167,6 млн. сомов. На строительство направлено 105 млн. сомов, на капитальный ремонт - 11,2 млн. сомов и на проектирование 400 тыс. сомов.
На сегодняшний день всего по Баткенской области ведется строительство 9 школ, 4 детских садов, 4 объекта здравоохранения,1 объект водоснабжения и 1 прочий объект. Также по капитальному ремонту задействованы 6 школ, 2 детских сада, 1 объект культуры, 1 спортивный комплекс и 2 прочих объекта. Ведутся проектные работы по 4 объектам.