В Баткенской области за счет бюджета построены две школы и поликлиника

В 2019 году за счет государственного бюджета в Баткенской области построены две школы, поликлиника, два блока сельской больницы, здание ФАП и другие социальные объекты. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Всего в списке шесть завершенных объектов:

1. Строительство школы на 225 ученических мест в селе Орозбекова

Кадамжайского района;

2. Строительство школы на 475 ученических мест в селе Ак-Суу

Лейлекского района;

3. Строительство ФАПа в селе Кара-Таш Лейлекского района;

4. Строительство поликлиники на 250 коек в городе Баткен;

5. Строительство 2 блока территориальной больницы в селе Пульгон

Кадамжайского района;

6. Капитальный ремонт школы имени Ходжаева в селе Ак-Сай

Баткенского района;

В пресс-службе Госстроя отмечают, что в перечне на 2019 год по Баткенской области идут работы на 36 объектах социального значения. На эти работы предусмотрено финансирование в размере 178,9 млн. сомов, из них открыто 167,6 млн. сомов. На строительство направлено 105 млн. сомов, на капитальный ремонт - 11,2 млн. сомов и на проектирование 400 тыс. сомов.

На сегодняшний день всего по Баткенской области ведется строительство 9 школ, 4 детских садов, 4 объекта здравоохранения,1 объект водоснабжения и 1 прочий объект. Также по капитальному ремонту задействованы 6 школ, 2 детских сада, 1 объект культуры, 1 спортивный комплекс и 2 прочих объекта. Ведутся проектные работы по 4 объектам.