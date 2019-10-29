Ахматбек Келдибеков: Нынешний президент автократизмом не страдает (видео)

Экс-спикер ЖК Ахматбек Келдибеков не собирается оправдываться перед кем-либо за свою позицию по отношению к политике президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом в интервью редакции VB.KG заявил сам политик.

По его словам, каждый человек судит по своему уровню

- После своего интервью в СМИ по поводу своей поддержки президенту я задел интересы многих политиков. Я не собираюсь оправдываться, это мое мнение. Я в политике уже 15 лет, и я не из тех, кто только собирается в политику. Можно сказать, я состоявшийся политик. Я видел и гонения, и справедливость, и несправедливость.

В своих интервью я старался говорить о том, что есть на самом деле. И не собираюсь выступать, чтобы кому-нибудь понравиться. Оценку должен дать народ, а не политики.

Через год выборы и поэтому атака в мой адрес спланирована. Я даже знаю, кто за ней стоит. Это даже хорошо, что я своим противникам создаю неудобство. Поэтому это нормально.

Вы можете сравнить прошлого и настоящего президентов? Плюсы и минусы?

- По итогам 3-4 лет можно дать общую оценку, а за 2 года если оценивать, то можно сказать, что сегодняшний президент более открыт, своим мнением делится со всеми: активистами, политиками, журналистами и так далее. То, что говорит он последовательно делает, а не так, когда говорят одно, а делают совершенно другое. Поэтому то, что сегодня президент сегодня открыт и доступен, большой плюс для него.

По сравнению с прошлым президентом нынешний автократизмом не страдает. Он старается подбирать кадры с учетом мнения народа.

Если есть какие-то острые и наболевшие вопросы, то он безбоязненно, не руками пресс-службы, сам их решает. Поэтому посмотрим, думаю, будут еще отличия. Я верю, что будет много достижений: и в экономике, и в политике, и в правоохранительных органах и так далее. Все еще впереди.

Вы сказали, что знаете, кто стоит за атаками на вас. Можете назвать их имена? Возможно ли так, что это могут быть сторонники Атамбаева?

- Я допускаю это. Обычно врагов не надо искать на стороне, они всегда рядом. Политик должен быть готов выдержать это, он должен уметь выслушивать критику и если это правдивая критика, то надо делать выводы.

Как вы оцениваете работу нынешнего состава Жогорку Кенеша?

- Понимаете, говорить в что-либо в адрес Жогорку Кенеша с моей стороны было бы неэтично. Я был депутатом, спикером и пусть сами избиратели дают оценку и качественный состав нынешнего Жогорку Кенеша. Тем более, я уверен, 90 процентов нынешнего состава ЖК вновь пойдут на выборы. Вот тогда они получат реальную оценку народа, когда их либо поддержат, либо нет.

Более полное интервью экс-спикера Жогорку Кенеша КР Ахматбека Келдибекова смотрите в репортаже VB.KG: