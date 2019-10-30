А вы заметили? Аварийных отключений в сетях "Северэлектро" стало меньше

За 9 месяцев 2019 года аварийность в распредсетях "Северэлектро" снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

По итогам 9 месяцев ремонт электрооборудования в физическом объеме выполнен на 101% от запланированного объема.

В районах электросетей Чуйской, Таласской областей и города Бишкек отремонтировано:

более 1532 км воздушных линий напряжением 10/6-0,4 кВ,

214 км высоковольтных воздушных линий напряжением 35 кВ,

90 км кабельных линий 10-0,4кВ,

1165 комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/6-0,4 кВ,

38 высоковольтных трансформаторных подстанций напряжением 35 кВ.

Объем капитальных вложений за девять месяцев выполнен на 101% от запланированного объема.

Установлено 37 дополнительных трансформаторных подстанций, заменено 184 силовых трансформаторов. Произведена замена 43 км кабельных линий 0,4-35кВ и реконструировано 42 км воздушных линий 0,4-10 кВ. С начала года было реконструировано более 322 км ЛЭП 0,4 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП), заменено 31782 прибора учета.

На высоковольтных подстанциях "МРЗ", "Центральная -1", "Лебединовка" заменены комплектно-распределительные устройства наружной установки и ведутся пуско-наладочные работы, которые завершатся в ноябре текущего года.

На подстанциях "Западная" и "Кара-Жыгач" силовые трансформаторы мощностью 6300 кВА заменены на более мощные - 10000 кВА.

Также в Бишкеке идет строительство двух новых распределительных пунктов по ул.Масалиева (РП "Аэропорт") и по ул.Туголбай-Ата (РП "Железнодорожная").