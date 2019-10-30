Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Бывший соратник Текебаева пишет книгу про Курманбека Бакиева

1428  1
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший член Конституционного совещания в 2010 году Асейин Саралаев, ныне проживающего в Казахстане, намерен написать книгу про беглого президента Курманбека Бакиева. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, книга будет называться "Ложь и правда".

"Эти два месяца прожил в размышлениях о годах президентства Курманбека Бакиева. Именно в эти годы я активно включился в политическую жизнь страны. Все свои впечатления я записывал в дневнике, которые я собрал и проанализировал. И прежде всего в каждом случае я пытаюсь понять, где правда, а где ложь. Все разговоры про Бакиева во времена Атамбаева я сравнил со своими личными впечатлениями, мнениями экспертов и СМИ, а также с архивными данными и экономическими показателями. Во всем этом я попытался найти истину.

Я нахожусь вблизи Алматы на горе Кок-Тюбе, где написал первые строчки своей книги. Ее я посвящаю 70-летию Курманбека Бакиева", - написал он.

Отметим, по данным СМИ, Асейин Саралаев в 2010 году был членом Конституционного совещания, председателем которого был лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев. Этот орган, напомним, занимался внесением изменений в Конституцию.

Про Саралаева также пишут, что он какое-то время поддерживал партию "Ата Мекен".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382877
Теги:
Ата Мекен, Курманбек Бакиев, Омурбек Текебаев, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Али
30.10.2019, 14:53

Очередной блюдолиз 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  