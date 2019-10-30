В России одобрили идею единой визы в СНГ

Введение единой визы СНГ может стать положительным шагом в плане развития деловых и туристических контактов между странами Содружества и с другими государствами. Об этом заявил заместитель министра иностранных России Андрей Руденко, комментируя соответствующее предложение, высказанное недавно президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите СНГ в Ашхабаде.

"Может быть, стоит рассмотреть вопрос о введении на территории СНГ единого режима под условным названием "виза Содружества" по типу Шенгенского соглашения", – сказал тогда глава Казахстана.

По словам Руденко, Россия также разделяет его позицию о том, что данный вопрос должен быть всесторонне изучен на экспертном уровне с подключением всех компетентных ведомств. Замминистра считает, что сначала потребуется определить круг заинтересованных в такой визе стран СНГ, а также их готовность идти на компромиссные решения в плане сближения миграционного законодательства. По словам Руденко, необходимо учитывать, что каждое из государств Содружества осуществляет собственную визовую, а также миграционную политику, и положения национальных законодательств стран в данной сфере "далеко не всегда совпадают".

В поддержку визы СНГ высказался и первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константин Затулин, встретившийся на днях с российскими и зарубежными журналистами в Москве. Парламентарий назвал эту идею "очень плодотворной". И подчеркнул: "Сама по себе миграция это не злонамеренный процесс, это совершенно естественное явление и его надо использовать во благо всех участников таких процессов. Мы должны предпринять совместные усилия, чтобы гармонизировать их".

Одновременно Константин Затулин вновь озвучил уже высказывавшуюся им раньше идею введения в Евразийском экономическом союзе второго гражданства - ЕАЭС, наряду с национальным гражданством, без отмены последнего.

"Вопросы, связанные с миграцией на постсоветском пространстве СНГ, относятся к числу наиболее сложных и важных одновременно. И национальные законодательства о правовом положении иностранных граждан должны на территории наших стран совершенствоваться. Думаю, что рано или поздно нам придется прийти к общему гражданству ЕАЭС как к второму гражданству. Логика развития ЕАЭС подталкивает нас к такому решению", - убежден депутат Госдумы.

"Надеюсь, когда-то в аэропортах наших стран появятся, подобно тому, как уже принято в странах Евросоюза, специальные окошки с надписью: "Для граждан ЕАЭС". Идея такого второго гражданства кем-то сегодня разделяется, кем-то нет. Но, считаю, что за ней будущее, если мы хотим видеть развивающимся наш экономический союз", - отметил Константин Затулин.