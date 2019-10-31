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Кулов: Не верю, что депутаты ЖК заинтересованы в честных выборах (видео)

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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Досрочных выборов в парламент не будет. Они пройдут, как запланировано, 4 октября 2020 года. Таким мнением поделился с VB.KG политический деятель, бывший глава МВД, СНБ, премьер-министр, депутат "легендарного" парламента и пятого созыва Жогорку Кенеша Феликс Кулов.

Он напомнил, что для проведения преждевременных выборов необходимо собрать 80 голосов действующих депутатов "за" самороспуск.

- К этим людям (а там сидят в основном бизнесмены, которые умеют торговаться) надо прийти и сказать: "подпишись за самороспуск". Он спросит, мол, что он с этого будет иметь? Деньги его сейчас не интересуют, он согласится на место в следующем созыве парламента. И представьте, так 80 депутатов, кто их возьмет, в какую партию? Она же сразу проиграет на выборах, потому что народ спросит, для чего тогда они самораспустились? Так что досрочные выборы не выгодны нынешним депутатам, - аргументировал Кулов.

Политик также высказался о необходимости снижения 9-процентного порога для партий. Он отметил, что в случае оставления столь высокого требования в Жогорку Кенеш смогут пройти максимум три партии. Но нельзя исключать и тот риск, что порог преодолеет лишь одно политобъединение.

- Но по закону одной партии дается 65 мест в парламенте, тогда что делать с остальными мандатами? Выборы придется признать несостоявшимися. А это настоящий кризис, который приведет к серьезным политическим последствия. В том числе затронет самого президента, - полагает собеседник.

В случае же снижения порога для прохождения на выборах, считает Кулов, в новый созыв Жогорку Кенеша попадут минимум пять партий. Какие именно, будет понятно уже весной следующего года.

При этом лидер "Ар-Намыса" не видит ничего предосудительного в том, что правила игры в части снижения выборного порога и избирательного залога, будут изменены позже чем за год до проведения самих выборов.

- Да, президент говорил о том, что поправки в выборное законодательство нужно принять за год до самих выборов. Но есть нюанс. Нельзя вводить такие изменения, которые резко меняют правила игры, к которым никто не успеет подготовиться. А снижение порога облегчает условия для всех партий, назвать такие поправки неприемлемыми нельзя. Вот увеличить порог и взносы, уже невозможно, - пояснил Феликс Шаршенбаевич.

В целом, по его словам, выборное законодательство нуждается в больших изменениях. К примеру, партии "Аалам", "Ар-Намыс" и "Бутун Кыргызстан" с экспертами предлагали возможности максимально избежать давления финансовых и административных ресурсов на голоса избирателей, путем запрета проводить агитационные мероприятия на стадионах, использовать билборды, а больше времени отводить на теледебаты. Также проект закона предусматривал право электората голосовать не только за партию, в которой люди практически никого не знают, а за определенного кандидата в каждом регионе. Однако, по всей видимости, эти поправки к выборам в 2020 году применены уже не будут.

- Такие поправки сложно принять. Не верю, что эти (нынешний созыв – ред.) депутаты имеют заинтересованность в проведении честных выборов. Какая-то часть пытаются, но их голоса потонут в противодействии, - заявил Кулов.

Подробнее о голосовании не за самую разрекламированную партию, а за работающего кандидата, об очередях на депутатские кресла, депутатах-рыбах и фальсификации данных по избирателям в видеоинтервью VB.KG с Феликсом Куловым.


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URL: https://www.vb.kg/382884
Теги:
выборы, закон, Конституция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Феликс Кулов
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