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Дело Алмаматова: Верховный суд оставил в силе приговор первой инстанции

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- Оксана Гут
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Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 30 октября приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 9 июля 2019 года в отношении Алмаматова Насирбека Закировича отменен и приговор Октябрьского районного суда Бишкека от 25 марта 2019 года оставлен в силе. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Отмечается, что кассационное представление старшего прокурора отдела прокуратуры Бишкека Рыскулова Б.Р. удовлетворено частично.

Напомним, Насирбек Алмаматов был задержан 2 ноября 2018 года. По версии следствия, он собирал с учащихся автошкол деньги за успешную сдачу экзаменов на получение водительских удостоверений. Вв марте этого года в Октябрьском районном суде Бишкека чиновник был приговорен к 12,5 годам заключения. 9 июля дело уже рассматривалось в горсуде, где Насирбека Алмаматова было решено отпустить под домашний арест с выплатой штрафа в сумме 3,3 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/382890
Теги:
Верховный суд, суд, взятка, Кыргызстан, водительское удостоверение, уголовное дело, ГРС
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