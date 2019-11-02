Главный тренер сборной по боксу КР доволен новым составом команды

Накануне в столичном Дворце спорта имени Кожомкула завершился чемпионат Кыргызстана по боксу. Победители турнира получили право выступать в сборной нашей страны.

Золотые медали первенства завоевали: Мирлан Туркбай уулу (весовая категория 52 килограмма), Акылбек Эсенбек уулу (57), Арген Кадырбек уулу (63), Нурсултан Маматалы уулу (69), Омурбек Бекжигит уулу (75), Эркинбек Адылбек уулу (81), Рустам Ырысбек уулу (91) и Шермахамад Хакимов (свыше 91).

Как сообщил VB.KG главный тренер сборной Кыргызстана по боксу Данияр Джусубалиев, он в целом удовлетворен уровнем выступлением лучших мастеров кожаной перчатки республики.

- Есть очень перспективные ребята, особенно их много в Джалал - Абадской области. Нам есть с кем работать, - подчеркнул наставник нашей национальной дружины.

Теперь члены сборной Кыргызстана несколько недель отдохнут, а потом примут участие в международных турнирах, в начале года проведут совместные сборы с несколькими командами из СНГ, а в феврале в китайском городе Ухане на специальных состязаниях будут добывать олимпийские лицензии на Игры-2020 в Токио.