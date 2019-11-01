Прямая линия с Мелисом Турганбаевым (видео)

Глава ГСИН Мелис Турганбаев 2 часа был на прямой линии с читателями "Вечернего Бишкека", которые звонили и задавали ему разнообразные вопросы.

Большей частью вопросы касались реформы в ГСИН. В частности, как было до прихода Турганбаева на эту должность и что появилось нового. Глава ГСИН подробно и в цифрах рассказал читателям о всех проводимых реформах в системе Госслужбы исполнения наказания.

Несколько вопросов касалось работе МВД, которое он ранее возглавлял несколько лет.

Также Мелис Турганбаев поделился впечатлениями о завоеванном им недавно титуле чемпиона мира по вольной борьбе.