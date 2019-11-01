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Прямая линия с Мелисом Турганбаевым (видео)

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- Андрей Заверухин, Бакыт Стамов
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Глава ГСИН Мелис Турганбаев 2 часа был на прямой линии с читателями "Вечернего Бишкека", которые звонили и задавали ему разнообразные вопросы.

Большей частью вопросы касались реформы в ГСИН. В частности, как было до прихода Турганбаева на эту должность и что появилось нового. Глава ГСИН подробно и в цифрах рассказал читателям о всех проводимых реформах в системе Госслужбы исполнения наказания.

Несколько вопросов касалось работе МВД, которое он ранее возглавлял несколько лет.

Также Мелис Турганбаев поделился впечатлениями о завоеванном им недавно титуле чемпиона мира по вольной борьбе.


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URL: https://www.vb.kg/382949
Теги:
ГСИН, МВД, Мелис Турганбаев
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