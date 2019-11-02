В Ленинградской области в ДТП погиб кыргызстанец

Во Всеволожском районе Ленинградской области в ночь на 1 ноября произошло ДТП, с летальным исходом. Здесь, по информации Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и этому российскому региону, столкнулись автомобили "Сузуки Гранд" и "Шкода Октавия".

По предварительным данным, причиной аварии послужил выезд "Сузуки" на полосу встречного движения, по которой следовала "Октавия".

В результате 25-летний водитель первой машины, гражданин Кыргызстана, скончался на месте происшествия, водитель (ему 60 лет) и пассажир второй иномарки получили тяжелые травмы.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Не исключено, что причиной столкновения могли послужить плохие погодные условия. К слову, за последние месяцы это уже не первое ДТП во Всеволжском районе, пострадавшими в которых оказывались кыргызстанцы.