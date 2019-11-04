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Нацэнергохолдинг: Ограничений на потребление электроэнергии не будет

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- Екатерина Улитина
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В осенне-зимний период 2019-2020 года ограничений на потребление электроэнергии не будет. Об этом сообщает пресс-служба Национального энергохолдинга.

Согласно постановлению правительства от 14 октября "О ходе подготовки отраслей экономики и населения  Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года" лимиты указаны с учетом потребления прошлого года в сторону увеличения.

Данная информация большей части касается организаций, которые уже дали свои заявки на объемы потребления электроэнергии на выше указанный период.


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URL: https://www.vb.kg/382991
Теги:
отключение электроэнергии, энергетика, Кыргызстан, Нацэнергохолдинг
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