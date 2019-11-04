Нацэнергохолдинг: Ограничений на потребление электроэнергии не будет

В осенне-зимний период 2019-2020 года ограничений на потребление электроэнергии не будет. Об этом сообщает пресс-служба Национального энергохолдинга.

Согласно постановлению правительства от 14 октября "О ходе подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года" лимиты указаны с учетом потребления прошлого года в сторону увеличения.

Данная информация большей части касается организаций, которые уже дали свои заявки на объемы потребления электроэнергии на выше указанный период.