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Экс-чиновник ГРС, осужденный на 12,5 лет за взятки, бежал из страны?

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- Оксана Гут
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Бывший начальник Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС КР Насирбек Алмаматов, осужденный на 12,5 лет, объявлен в розыск. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

- В настоящее время местонахождение Насирбека Алмаматова неизвестно. Ведутся поисково-розыскные мероприятия, - отметили в ведомстве.

Напомним, Насирбек Алмаматов был задержан 2 ноября 2018 года. По версии следствия, он собирал с учащихся автошкол деньги за успешную сдачу экзаменов на получение водительских удостоверений. В марте этого года в Октябрьском районном суде Бишкека чиновник был приговорен к 12,5 годам заключения. 9 июля дело уже рассматривалось в горсуде, где Насирбека Алмаматова по ходатайству прокурора было решено отпустить с выплатой штрафа в сумме 3,3 млн сомов. Однако, 30 октября Верховный суд отменил решение Бишкекского горсуда, оставив в силе приговор первой инстанции.


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URL: https://www.vb.kg/382994
Теги:
ГРС, коррупция, побег, приговор, суд, уголовная ответственность, взятка, Кыргызстан
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Комментарии
Frunze Citizen
04.11.2019, 17:29
Карма: +65
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 79
Минусов: 14
Комментариев: 56

А чему удивляться ? Так и было задумано .

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