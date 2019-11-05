Клюшки к бою. В КР прошел международный турнир по гольфу (фото)

В минувшие выходные в клубе "Кленовый лист", что находится в селе Кара-Жыгач Аламудунского района, завершился девятый открытый розыгрыш Кубка Федерации Кыргызстана по гольфу. В нем приняли участие 56 спортсменов - любителей из Казахстана, Узбекистана и нашей страны.

Как сообщил корреспонденту VB.KG генеральный секретарь Федекрации гольфа КР Андрей Мымрин, этот турнир пользуется большой популярностью среди гольфистов стран Центральной Азии и России. Состязания прежде всего дают возможность спортсменам проверить свои силы и мастерство в поединках с мастеровитыми, честолюбивыми соперниками.

По условиям соревнований, спортсмен, выигравший Кубок Федерации три раза, имеет право забрать главный трофей турнира - бронзовую статуэтку гольфиста - себе навсегда. Два раза был близок к заветной цели кыргызстанский гольфист Алтынбек Иманалиев, но стать победителем в третий раз он никак не может. Затем два года подряд турнир в Бишкеке выигрывал Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в КР Робин Орт-Смит, но и он никак не может добиться решающий победы в борьбе за этот трофей. Кроме того, победителями розыгрыша Кубка Федерации становились несколько любителей гольфа из Казахстана и нашей страны. "Этот факт прежде всего говорит о том, - подчеркнул Андрей Мымрин, - что гольф стал очень популярным и массовым видом спорта в нашем регионе. Очень много людей играют в гольф на высоком уровне".

Но перед розыгрышем Кубка Федерации в "Кленовом листе" прошла матчевая встреча между гольфистами Кыргызстана и Узбекистана, в которой победила наша команда.

Один из ведущих гольфистов Кыргызстана Константин Суриков рассказал нашему корреспондленту: "Прежде всего люблю наш вид спорта за возможность соединить азарт, расчет с...отдыхом. И в этих словах нет ничего парадоксального. Для того, чтобы добиться победы требуется строгий расчет при ударе клюшкой по мячу. А прогулки на свежем воздухе всегда полезны.

Год назад в кыргызстанском гольфе зажглась звездочка по имени Мадина Ишенова. "За один турнир, - говорит она, - гольфист проходит 22 тысячи шагов, - разве это плохо для физической закалки человеческого организма? - сказала колрреспонденту VB.KG спортсменка. Но на самом деле Мадина еще и очень азартный человек. Она искренне радуется каждому своему удачному удару. На счету Ишеновой уже немало побед. Пусть пока не очень значимых со спортивной точки зрения, но зато весьма приятных для нее самой.

Другой участник прошедшего турнира Азамат Сагынбеков признался, что ему уже по всей видимости не суждено стать звездой профессионального гольфа, но он рад, что в Кыргызстане подрастает неплохая смена молодых спортсменов, которые со временем смогут даже стать участниками Олимпийских игр.

А победителями открытого розыгрыша Кубка Федерации гольфа стали в разных номинациях Ли Су Тег, Констатнтин Суриков, Азамат Сагынбеков, Светлана Кан, Чун Джунг Ук, Айсулуу Шабданалиева, Айбек Матиев, Мадина Ишенова и Сергей Попов. Кроме того, звания кандидатов в мастера спорта Кыргызстана по гольфу получили Джантай Малатаев и Константин Суриков.