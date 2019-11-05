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Турецкие врачи провели в Бишкеке операции по уменьшению желудка (видео)

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- Бакыт Стамов
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Известный доктор из Турции Хасан Алтун со своей командой опытных специалистов в рамках мастер-класса для кыргызстанких врачей провел в Бишкеке уникальные операции по лечению ожирения. Об этом редакции VB.KG рассказала директор Клинической больницы Управления делами президента и правительства, доктор медицинских наук Гульмира Баитова.

По ее словам, мастер класс проводился по лапароскопической бариатрической хирургии по лечению пациентов с ожирением III степени и сахарным диабетом.

- В Кыргызстан приехала бригада из клиники "Liv" из Стамбула, с которой у нас существует меморандум о сотрудничестве, во главе с профессором Хасаном Алтуном. Мастер-класс проводился совместно с заместителем главного врача по хирургии Расулом Султангазиевым. Бариатрическая хирургия в Кыргызстане почти не развита и поэтому в рамках нашего меморандума мы приняли совместное решение по проведению этой акции. Хирурги двух стран совместно провели двум нашим пациентам бариатрическую операцию по резекции желудка (уменьшение желудка, - прим. ред.). Один из пациентов весил 175 кг, другой – 90 кг. Операции прошла успешно. Больные были переведены в стационар и чувствует себя хорошо. У них была удалена 75 процентов желудка и в последующем в течение 2-3 месяцев они должны потерять около 30 кг, - отметила директор больницы.

Доктор медицинских наук Гульмира Баитова опровергла стереотип, что такие операции направлены исключительно на снижение веса.

- Это не так. В первую очередь люди с ожирением зачастую погибают от многих осложнений. Ожирение является ведущим фактором риска развития многих заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, высокое артериальное давление, инфаркт и инсульты, артриты или заболевания суставов, обструктивное апноэ сна и онкология. Ввиду чего, хирургическое лечение ожирения за рубежом рекомендуется не просто для того, чтобы хорошо выглядеть, а и избежать выше указанные заболевания. То есть мы боремся за улучшение качества жизни пациента в будущем, - добавила она.

Турецкие врачи планируют еще не раз приезжать в Кыргызстан, чтобы поделиться своим опытом.

- Клиника "Liv" самая знаменитая в Турции и там лечатся люди со всего мира. Поэтому для нас важен опыт и квалификация их врачей. Кроме этого, для кыргызстанцев в этой клинике предусмотрены значительные скидки. В следующий приезд наших турецких коллег мы планируем провести еще одну сложную операцию. Речь идет о врожденном удлинении кишечника, когда больные страдают страшными запорами. Поэтому они вынуждены горстями пить слабительные и сидят на клизмах, - рассказала Баитова.

Поделился своими впечатлениями с редакцией VB.KG и сам турецкий врач Хасан Алтун, который проводит метаболические и бариатрические операции на протяжении 15 лет. На его счету порядка 2 тысяч операций с нулевым показателем смертности.

По его словам, врачи клиники "Liv" пытаются оперировать и оказывать услуги не только у себя, но и выходить за пределы своей страны.

- Особое место занимают для нас тюркоязычные страны, одной из которых является Кыргызстан. Мы провели здесь мастер-класс для местных врачей по лапароскопической и бариатрической операциям, направленный на совершенствование хирургами из Кыргызстана теоретических и профессиональных знаний для самостоятельной работы при бариатрической хирургии. Я уверен, что у них все получится. Хирургическое вмешательство самый эффективный метод в борьбе с ожирением. Этот способ уже помог тысячам людям, страдавших избыточным весом, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/383023
Теги:
операция, Турция, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан, больница, врачи
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