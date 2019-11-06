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Владимир Путин попросил не называть русский язык мощным оружием

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- Евгений Денисенко
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"На нас, на нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы", - заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на состоявшемся 5 ноября в Москве заседании Совета по русскому языку.

Основное внимание на заседании уделялось проблемам совершенствования преподавания русского языка в России, решению широкого комплекса связанных с этим задач. Но немало внимания было уделено и укреплению позиций русского языка за рубежом, экспорту российского образования, его лучших традиций и достижений.

При этом глава государства призвал не считать русский язык оружием, а расценивать его как инструмент мягкой силы. Комментируя высказывание советника президента РФ Владимира Толстого о том, что "русский язык - это такое мощное оружие", Владимир Путин сказал: "Давайте не будем употреблять таких слов". И пояснил: "Если это оружие, с ним начнут бороться, как с оружием". "Да, это в известной степени сила, такая мягкая сила, и этого, мне кажется, вполне достаточно", - заключил президент РФ.

Он также отметил, что в мире наблюдается рост интереса к русскому языку, и связал это с ростом экономики и обороноспособности России: "Всплеск интереса к русскому языку пошел. Нам говорят: "Дайте, дайте учебников и преподавателей". Причем не только в республиках бывшего СССР, но и в странах дальнего зарубежья... Как только страна начинает развиваться, как только экономика начинает дышать, так сразу по-другому играют и наши завоевания в сфере культуры, образования. И конечно, обороноспособность в этом не последнюю роль играет".

Владимир Путин также выразил уверенность, что "интерес к русскому языку будет возрастать по мере роста нашего благосостояния - народного благосостояния, страны в целом, роста ее влияния". "Иначе не будет, хоть тресни. Хоть у нас еще два-три Толстых появится и четыре Пушкиных, будут переводить просто и все. А если страна будет мощной и привлекательной - будут учить русский язык", - заключил глава государства.

Одновременно он выразил обеспокоенность противодействию русскому языку в некоторых странах.

"Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно - я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию…Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", - констатировал глава государства.

По его мнению, за такой политикой "все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе - права на родную речь, на культуру и историческую память".


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URL: https://www.vb.kg/383029
Теги:
Владимир Путин, Россия, русский язык
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Комментарии
Осторожно
06.11.2019, 11:35

Русские опасность для неокрепших стран. Путин хочет войной отвлечь свой народ и продлить свое прещидентство.

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дон
06.11.2019, 12:41

" Пути связал рост интереса к русскому языку, с ростом обороноспособности"  Английский все хотят учить, из-за уровня жизни стран запада. А русский заставляют учить только грозя ядерними ракетами.   

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Жалоба модератору
Не бойся, я с тобой
06.11.2019, 13:06

Осторожно

Русские опасность для неокрепших стран. Путин хочет войной отвлечь свой народ и продлить свое прещидентство.

Стало страшно жить до жути:

Он повсюду - этот Путин!

Что в Кремле-то не сидится?

Бродит Путин вдоль границы,

Путин - в БТРе с "пушкой".

Путин - в образе старушки

Путин - в маске. Путин - в каске.

Это он сгущает краски!

И по форме, и по сути

Среди нас он. Всюду - Путин.

Да и в их ряды, похоже,

Затесался Путин тоже.

Путин закошмарил хунту -

Это ж он затеял бунты,

Все собой заплел как плющ -

Всемогущ и вездесущ.

Спать - нельзя . Сомкнешь ресницы -

Тут же Путин станет сниться.

Не сбежать. Повсюду - Путин.

Стало страшно жить до жути...

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