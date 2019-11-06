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Перепись населения: Мэрия до сих пор не уточнила границы Бишкека

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- Оксана Гут
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Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов провел очередное заседание Республиканской комиссии по переписи населения и жилищного фонда 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- В настоящее время специалистами статистического комитета проведена перепись населения и жилищного фонда в тестовом режиме с помощью мобильного приложения. После доработки данное приложение было дополнительно протестировано на территории Кум-Бельского айылного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, - сообщил он.

Заслушав информацию о ходе подготовке к переписи населения и жилищного фонда 2020 года, первый вице-премьер-министр отметил недостаточную работу мэрии города Бишкек по уточнению своих административно-территориальных границ.

- Несмотря на неоднократные замечания, мэрией города Бишкек до сих пор не уточнены административно-территориальные границы столицы. Если по всей республике доля улиц, не имеющих названий, составляет всего лишь 0,9 процента, а домов (квартир) без нумерации 3,6 процента, то по городу Бишкек эти показатели составляют 11,7 и 30,8 процентов соответственно. Особо хочу отметить, что перепись населения и жилищного фонда - это не только составление статистических данных. Это мероприятие государственной важности. Результаты переписи способствуют разработке национальных программ, направленных на улучшения условий жизни населения страны, - отметил Боронов.

В ходе заседания членам Республиканской комиссии была представлена информация о ходе выполнения плана и подготовке к переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2020 года.

По итогам совещания соответствующим государственным органам поручено своевременно и качественно завершить необходимые работы по подготовке переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2020 года.

Отметим, очередная перепись населения и жилищного фонда пройдет с 23 марта по 1 апреля 2020 года.

Планируется, что перепись населения республики пройдет с использованием технологий мобильной связи.


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URL: https://www.vb.kg/383034
Теги:
Кубатбек Боронов, мэрия, правительство, перепись населения, Бишкек, Кыргызстан
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