Осторожно, фото! Милиция просит опознать труп молодой девушки

3 ноября 2019 года примерно в 07:00 часов на территории "Береговой насосной станции ТЭЦ" был обнаружен труп девушки азиатской внешности, примерный возраст 20-25 лет, без признаков насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Приметы: рост примерно 165 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета длинные, лицо круглое. При осмотре трупа девушки установлено, что она была одета в футболку синего цвета с надписью "I LOVE MOSCOW", шорты черного цвета с красными полосками с надписью "SPORTS", кроссовки белого цвета 36-38 размера.

Особые приметы: На правой части верхней челюсти имеется неправильно вросший зуб (cверхкомплектный), на левой ноге имеется браслет с красной нитью с изображением ладони человека и дерева.

- Уважаемые граждане! Всех, кто располагает какими-либо данными о девушке на фото, а также очевидцев и свидетелей, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0553102387, 0703222622, 0702498888, 0772847336 и 102, говорится в сообщении.