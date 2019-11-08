Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Как выглядит здание в центре Бишкека после взрыва и пожара (фото)

246  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 8 октября, примерно в 13.45 на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик прозвучал взрыв в кафе быстрого питания "Антошка". В здании сразу же начался пожар. Позже, очевидцы слышали еще два взрыва.

Первыми на место ЧП подоспели сотрудники милиции, патрулирующие район. Они помогли нескольким пострадавшим выбраться из здания.

К настоящему времени пожар полностью потушен. По данным Минздрава пострадали 13 человек. Одна девушка, получившая сильные ожоги скончалась на месте. Она была сотрудницей заведения.

Больше половины среди остальных потерпевших – дети. В пожаре пострадали семь несовершеннолетних.

Из 12 пострадавших шестерых после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение. Два человека получили ожоги до 30% кожи и сейчас находятся в тяжелом состоянии. Еще трое находятся в состоянии средней тяжести. Один человек госпитализирован с симптомами отравления продуктами горения.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести тщательное расследование пожара в кафе. По данным ГУВД, пожар начался из-за взрыва газового баллона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383085
Теги:
дети, ожог, погибшие, пожар, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  