Как выглядит здание в центре Бишкека после взрыва и пожара (фото)

Сегодня, 8 октября, примерно в 13.45 на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик прозвучал взрыв в кафе быстрого питания "Антошка". В здании сразу же начался пожар. Позже, очевидцы слышали еще два взрыва.

Первыми на место ЧП подоспели сотрудники милиции, патрулирующие район. Они помогли нескольким пострадавшим выбраться из здания.

К настоящему времени пожар полностью потушен. По данным Минздрава пострадали 13 человек. Одна девушка, получившая сильные ожоги скончалась на месте. Она была сотрудницей заведения.

Больше половины среди остальных потерпевших – дети. В пожаре пострадали семь несовершеннолетних.

Из 12 пострадавших шестерых после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение. Два человека получили ожоги до 30% кожи и сейчас находятся в тяжелом состоянии. Еще трое находятся в состоянии средней тяжести. Один человек госпитализирован с симптомами отравления продуктами горения.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести тщательное расследование пожара в кафе. По данным ГУВД, пожар начался из-за взрыва газового баллона.