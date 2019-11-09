Маленьких кыргызстанцев в Москве знакомят с "Манасом" (фото)

Знакомство детей трудовых мигрантов из Кыргызстана в Москве с национальной культурой – одна из главных целей недавно открывшегося в российской столице образовательного центра "Жаш Тилек". Занятия в нем его организаторы проводят в игровой форме, вовлекая самих ребятишек в непосредственное действо.

"К сожалению, некоторые дети наших соотечественников, особенно те, что родились уже в России, плохо знакомы с традициями своего народа, не слышали о Манасе и других героях эпоса. Вот мы и стараемся восполнить, насколько возможно, такие пробелы", - говорит один из руководителей центра Дамира Казакбаева.

Для малышей прошло уже несколько уроков Манаса. Причем дети были не только слушателями, но и непосредственными участниками разыгрывавшихся сценок. Они устраиваются под руководством активного участника центра, известной и в Кыргызстане, и в России артистки Жаныл Асанбековой (телезрители хорошо знают ее по популярному ситкому "Кухня", другим совместным кинопроектам), при содействии творческой кыргызской молодежи.

"Жаныл Асанбекова у нас – ключевая фигура. Каждый раз приходит в различной национальной одежде, прекрасно рассказывает, детки слушают ее, как завороженные, охотно подыгрывают", - делится Казакбаева. По ее словам, в планах – организация одного из таких уроков и непосредственно возле памятника Манасу, установленному в крупнейшем столичном парке Дружбы, возле метро "Речной вокзал". Правда, такую поездку надо основательно подготовить. Ведь придется собирать ребятишек, проживающих в разных уголках Москвы, арендовать транспорт, а "Жаш Тилек" существует исключительно благодаря усилиям энтузиастов, пока – без всякой спонсорской поддержки.

По причине отсутствия требуемых средств у центра еще нет постоянного помещения. На данный момент занятия проходят то в ресурсном центре, то в одном из детских садиков. Но только сценками из "Манаса" дело не ограничивается. Детей учат рисованию, изготовлению кукол в национальных традициях, народным танцам. Помогают и в изучении кыргызского языка тем, кому это необходимо.

"Несмотря на имеющиеся трудности, мы будем продолжать нашу работу, потому что она очень востребована. И надеемся, что в конце концов обретем и материальную поддержку", - говорит Дамира Казакбаева.