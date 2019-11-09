Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Маленьких кыргызстанцев в Москве знакомят с "Манасом" (фото)

58  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Знакомство детей трудовых мигрантов из Кыргызстана в Москве с национальной культурой – одна из главных целей недавно открывшегося в российской столице образовательного центра "Жаш Тилек". Занятия в нем его организаторы проводят в игровой форме, вовлекая самих ребятишек в непосредственное действо.

"К сожалению, некоторые дети наших соотечественников, особенно те, что родились уже в России, плохо знакомы с традициями своего народа, не слышали о Манасе и других героях эпоса. Вот мы и стараемся восполнить, насколько возможно, такие пробелы", - говорит один из руководителей центра Дамира Казакбаева.

Для малышей прошло уже несколько уроков Манаса. Причем дети были не только слушателями, но и непосредственными участниками разыгрывавшихся сценок. Они устраиваются под руководством активного участника центра, известной и в Кыргызстане, и в России артистки Жаныл Асанбековой (телезрители хорошо знают ее по популярному ситкому "Кухня", другим совместным кинопроектам), при содействии творческой кыргызской молодежи.

"Жаныл Асанбекова у нас – ключевая фигура. Каждый раз приходит в различной национальной одежде, прекрасно рассказывает, детки слушают ее, как завороженные, охотно подыгрывают", - делится Казакбаева. По ее словам, в планах – организация одного из таких уроков и непосредственно возле памятника Манасу, установленному в крупнейшем столичном парке Дружбы, возле метро "Речной вокзал". Правда, такую поездку надо основательно подготовить. Ведь придется собирать ребятишек, проживающих в разных уголках Москвы, арендовать транспорт, а "Жаш Тилек" существует исключительно благодаря усилиям энтузиастов, пока – без всякой спонсорской поддержки.

По причине отсутствия требуемых средств у центра еще нет постоянного помещения. На данный момент занятия проходят то в ресурсном центре, то в одном из детских садиков. Но только сценками из "Манаса" дело не ограничивается. Детей учат рисованию, изготовлению кукол в национальных традициях, народным танцам. Помогают и в изучении кыргызского языка тем, кому это необходимо.

"Несмотря на имеющиеся трудности, мы будем продолжать нашу работу, потому что она очень востребована. И надеемся, что в конце концов обретем и материальную поддержку", - говорит Дамира Казакбаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383089
Теги:
дети, Россия, Москва, Кыргызстан, Мигрант, Манас
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  