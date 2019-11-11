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В Бишкеке снесли магазин, чтобы освободить тротуар

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- Оксана Гут
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В Бишкеке специалисты управления землепользования и строительства (УЗС) совместно со специальной командой муниципального предприятия "Тазалык" начали сносить магазин Дасторкон, расположенного на перекрестке проспекта Чуй и улицы 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным мэрии, в микрорайоне "Восток-5" идет активное освобождение муниципальной земли для организации комфортной и безопасной пешеходной зоны горожанам по улице 7 апреля от проспекта Чуй до железной дороги.

"По поручению вице-мэра по земельной политике Азиза Алымкулова, было проверена законность установки объектов облегченного типа (ООТ) и пристроек с обеих сторон улицы 7 апреля, которые препятствуют реализации проекта. Таких объектов у нас 38, самые крупные - пристройки рынка "Мадина", компьютерного клуба, магазин "Дасторкон" и шашлычное кафе. Компьютерный клуб, павильоны и киоски, а также рекламные вывески уже демонтированы.

Отметим, что арендаторы перед началом работы и при заключении договора аренды всегда уведомлены, что необходимо освободить территорию для реализации городских проектов.

Активное строительство новых общественных пространств в микрорайоне "Восток-5" проходит по поручению мэра столицы Азиза Суракматова", - сообщает мэрия Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/383113
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, незаконные постройки
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