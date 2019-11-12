Установлена личность убитого в Москве кыргызстанца

В посольстве КР в РФ прокомментировали появившееся в интернете сообщение об убийстве в Москве молодого уроженца Кыргызстана. Труп его, напомним, был найден возле одной из поликлиник в центре столицы в ночь на 11 ноября. На теле имелись ножевые ранения.

"По информации следственного отдела ГСУ Следственного комитета России по Пресненскому району Москвы, погибший - С.А.Т., 1995 года рождения, уроженец села Исфана Лейлекского района", - сообщили в посольстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проинформировали в дипмиссии. Посольством и родственниками прорабатывается вопрос вывоза тела погибшего в Кыргызстан.

Как уже ранее сообщалось, по предварительным данным, кыргызстанца убили двое граждан азиатской наружности, одетые в черные куртки и черные шапки.