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Установлена личность убитого в Москве кыргызстанца

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- Евгений Денисенко
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В посольстве КР в РФ прокомментировали появившееся в интернете сообщение об убийстве в Москве молодого уроженца Кыргызстана. Труп его, напомним, был найден возле одной из поликлиник в центре столицы в ночь на 11 ноября. На теле имелись ножевые ранения.

"По информации следственного отдела ГСУ Следственного комитета России по Пресненскому району Москвы, погибший - С.А.Т., 1995 года рождения, уроженец села Исфана Лейлекского района", - сообщили в посольстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проинформировали в дипмиссии. Посольством и родственниками прорабатывается вопрос вывоза тела погибшего в Кыргызстан.

Как уже ранее сообщалось, по предварительным данным, кыргызстанца убили двое граждан азиатской наружности, одетые в черные куртки и черные шапки.


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URL: https://www.vb.kg/383165
Теги:
Россия, убийство, Кыргызстан, больница, Мигрант
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