В Кыргызстане закончились автогосномера. С чем это связано?

В течение последних дней водители не могут получить государственные номера на автомобили. Они сообщили редакции, что при обращении в госучреждение "Унаа", сотрудники говорят им, что не могут выдать номер, так как их просто нет.

Директор госучреждения "Унаа" Алымжан Козубаев подтвердил VB.KG информацию, однако подчеркнул, что "Унаа" не занимается изготовлением номеров, а лишь обслуживает население и осуществляет выдачу.

- Номера изготавливает ГП "Инфоком". Естественно мы просим предоставить нам номера для выдачи, однако пока вопрос не решен. В учреждении нет номеров, скрывать их от людей нам нет никакого смысла, - говорит Алымжан Козубаев.

В ГП "Инфоком" эту ситуацию пока никак не комментируют. В Государственной регистрационной службе, которая курирует весь процесс документирования граждан VB.KG сообщили, что в республике наблюдается дефицит госномеров, однако говорить об их полном отсутствии нельзя.

- В течение последних недель наблюдается ажиотаж на регистрацию автомобилей. Это связано с тем, что в ожидании повышения ставок таможенных пошлин на автомобили, люди стали срочно завозят новые машины, и теперь хотят их зарегистрировать. В ГП "Инфоком" не успевают справляться с такими темпами и возникают задержки, - объяснили в пресс-службе ГРС.

Напомним, что в Кыргызстане закончились бланки водительских удостоверений национального образца. Сейчас водители получают временные удостоверения. Новые начнут выдавать после 5 декабря. Кроме того, есть опасения, что закончатся бланки для загранпаспортов. Срок договора с компанией на изготовление бланков, с нынешним поставщиком подошел к концу, а новые тендер не объявлен из-за разбирательства ГКНБ о коррупции в ГРС.