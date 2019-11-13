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Правительству пора в отставку? Депутат возмущен скандалом с дипномерами

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- Екатерина Улитина
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Нардеп возмущен скандальной историей убийства Айеркена Саймаити. Выяснилось, что убитый, которого Интерпол разыскивал за мошенничество, совершенное в Кыргызстане, в Стамбуле ездил на автомобиле Генерального консула Кыргызстана.

Бакыт Торобаев подчеркнул, что убийство гражданина Китая, который вел бизнес в Кыргызстане, не единственная претензия к правительству.

- Убивают бизнесменов, люди гибнут в шахтах, дорожает уголь, планируют повысить тарифы на электроэнергию. Очень много проблем … Вы формировали этот кабинет министров и теперь вы должны рассмотреть качество его работы, - обратился к лидеру коалиции Исе Омуркулову Торобаев.

Сейчас глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев находится на заседании Жогорку Кенеша, где защищает проект бюджета на 2020 год.


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URL: https://www.vb.kg/383197
Теги:
Бакыт Торобаев, Иса Омуркулов, отставка, правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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