Правительству пора в отставку? Депутат возмущен скандалом с дипномерами

Нардеп возмущен скандальной историей убийства Айеркена Саймаити. Выяснилось, что убитый, которого Интерпол разыскивал за мошенничество, совершенное в Кыргызстане, в Стамбуле ездил на автомобиле Генерального консула Кыргызстана.

Бакыт Торобаев подчеркнул, что убийство гражданина Китая, который вел бизнес в Кыргызстане, не единственная претензия к правительству.

- Убивают бизнесменов, люди гибнут в шахтах, дорожает уголь, планируют повысить тарифы на электроэнергию. Очень много проблем … Вы формировали этот кабинет министров и теперь вы должны рассмотреть качество его работы, - обратился к лидеру коалиции Исе Омуркулову Торобаев.

Сейчас глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев находится на заседании Жогорку Кенеша, где защищает проект бюджета на 2020 год.