Помогите найти! Подросток ушел из дома несколько месяцев назад и пропал

ОВД Сокулукского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшего Алтынбек уулу Эржигита 2003 года рождения, который 20 августа текущего года вышел из дома по адресу село Сокулук улица Кирова и до настоящего времени его место нахождения неизвестно.

В сообщении пресс-служба ГУВД Чуйской области отмечает, что подросток ранее уже уходил из дома.

Приметы: рост 165-168 см, плотного телосложения, волосы черные короткие, глаза карие.

Был одет: футболку белого цвета, джинсы синего цвета, ботасы черного цвета.

ГУВД Чуйской области просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Алтынбек уулу Э. сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Сокулукского района 0(312) 60-75-67, 0(558) 86-14-86, 0(709) 35-35-29 или в 102.