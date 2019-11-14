Госслужащие незаконно выдали паспорт Айеркену Саимаити

У Айеркена Саимаити была ID-карта и загранпаспорт гражданина Кыргызской Республики. Документы были выданы незаконно. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В пресс-службе внутренних дел отмечают, что Саимаити числился в розыске с 2017 года за мошенничество в особо крупных размерах.

"23 мая 2017 году с письменным заявлением в органы внутренних дел Кыргызской Республики обратился гражданин КНР А.А. 1988 г.р., о принятии мер в отношении гражданина КНР Айеркен Саимаити, который в период времени с 14.08.2016 года по 28.02.2017 года на рынке Кара-Суйского района Ошской области, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел его денежными средствами и товарами народного потребления на общую сумму 3 млн 28 тысяч 168 долларов, после чего скрылся, причинив тем самым гражданину А.А. материальный ущерб в особо крупном размере. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 166 ч. 4 п. 2 "Мошенничество" УК Кыргызской Республики", - говорится в сообщении МВД.

В мае 2017 года Следственный отдел вынес постановление о привлечении гражданина КНР Айеркен Саимаити в качестве обвиняемого. Он был объявлен в розыск с избранием меры пресечения арест, в последующем объявлен в международный розыск.

"Кроме этого проведенным расследованием установлено, что разыскиваемый гражданин КНР Айеркен Саимаити пользуется незаконно выданными паспортами (ID-карт, загран.паспорт) на имя гражданина Кыргызской Республики Самятова Эркина Салимовича 1982 года рождения. По незаконной выдаче паспортов на имя Самятова Э.С. в июле 2019 года Следственной службой МВД КР начато досудебное производство по ст. 330 "Незаконная выдача паспорта" УК Кыргызской Республики", - сообщает МВД.

В ходе проведения досудебного производства сотруднику отдела паспортизации и регистрации населения Сузакского района Джалал-Абадской области ведущему специалисту А.А. предъявлено обвинение по статьям 330 "Незаконная выдача паспорта", 320 "Злоупотребление должностным положением" и 359 "Подделка документов" УК КР и уголовное дело направлено в судебные органы Жалал-Абадской области для рассмотрения по подсудности.

Кроме этого, в отношении гражданина КНР Айеркен Саимаити материалы выделены в отдельное производство по ст. 330 ч.2 ("Незаконное изготовление, сбыт и использование паспорта гражданина КР") по которому проводятся следственные мероприятия.

Напомним, Айеркен Саимаити был убит в центре Стамбула 10 ноября. Его имя впервые появилось в СМИ в журналистском расследовании радио "Азаттык". В материале его связывали с выводом из Кыргызстана сотен миллионов долларов, кроме того журналист рассказал о его возможной связи с семьей Матраимовых.