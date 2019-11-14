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Сможет ли Жээнбеков стать Элбашы?

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Возникла не так давно в определенных кругах мысль перенести в Кыргызстан одну казахстанскую идею: титул первого главы государства Елбасы, который теперь носит Нурсултан Назарбаев. Вот по аналогии с казахстанским Елбасы предлагается ввести кыргызский титул Элбашы и наделить им президента Сооронбая Жээнбекова.

Происхождение предложения понятно. Неплохая была идея - институт экс-президента, но Алмазбек Атамбаев этот институт основательно дискредитировал. Да и вообще, бывшие президенты Кыргызстана пока что не пользуются большим уважением и почетом. Двое из них в эмиграции, а третий вообще угодил в тюрьму и под следствие. Поскольку три случая это уже закономерность, окружение Жээнбекова этот вопрос не может не беспокоить, и они явно ищут способы укрепления его положения после окончания срока его президентства. Вот титул Элбашы - одна из таких попыток.

На мой взгляд, это не слишком удачная идея. Еще Чингисхан в своей Ясе запретил использование возвеличивающих титулов и имел для этого все основания. Титул может возвеличивать только в том случае, если он признается всем и каждым и опирается на определенную традицию. В современном мире титулы остались в некоторых странах как элемент национальных традиций. Скажем, в Великобритании королева до сих пор жалует разных людей в рыцарское достоинство, и они получают полагающийся титул "сэр". Существование этого титула опирается на мощную культурную и политическую традицию, которая в стране общепризнана и ее никто не собирается отменять. Сложное и развитое титулование сохранилось, например, в Малайзии, как часть национальных традиций и идентичности. Есть и другие примеры такого же рода.

Иногда титулы возрождаются, как, например, в постсоветских странах постепенно возрождается титул хаджи - мусульманина, совершившего хадж. Но и этот титул также опирается на мощную религиозную и культурную традицию.

Но создать новый титул, который не общепризнанный и не имеет культурной и политической основы куда труднее. В Казахстане, когда создали титул Елбасы, Назарбаев, как создатель и первый президент Казахстана получил очень большие привилегии, в частности, право неограниченное число раз выставлять свою кандидатуру на пост президента страны. Титул был частью этих привилегий, и он прилагался только к Назарбаеву. Определенная логика в этом была, поскольку он действительно был создателем независимого Казахстана и мог считаться "главой народа" именно в этом смысле. Что бы дальше не происходило, эти его исторические заслуги стерты не будут.

Правда, в последнее время блеск титула Елбасы ощутимо померк, и теперь по отношению к Назарбаеву стали гораздо чаще проявлять непочтительное отношение, чем когда-либо раньше. Титул подразумевает также обязанность соответствовать определенным критериям, которые этот титул выражает. Если кто-то назвался "главой народа", то должен проявлять власть. Когда народ Казахстана видит примеры удивительно наглого, неслыханного казнокрадства и столь же наглого неисполнения указаний этого самого Елбасы, то народ перестает его уважать.

Итак, вкратце. Титул может быть частью долгой и уважаемой традиции, признаваемой всеми, либо же вручаться за какие-то особые, исключительные заслуги, также всеми признаваемые. Титул предусматривает обязанность ему соответствовать и это довольно тяжелое бремя.

Не подойдет

Во-первых, в Кыргызстане нет какой-либо исторической, культурной и национальной традиции для подобного титулования. Был бы Сооронбай Жээнбеков знатного рода или чингизидом, можно было бы рассматривать различные варианты, связанные с соответствующим владетельным домом (дом в данном случае - это члены того или иного царского, княжеского, императорского рода; в мире есть довольно много таких родов, которые царствуют, то есть сохраняют свое достоинство, но не правят). Насколько известно, Жээнбеков такого родства не имеет.

Во-вторых, чтобы ввести титул, нужно, чтобы у титулованного были личные заслуги, которые были бы грандиозными, восхищающими и очень важными. Будем честными: у Жээнбекова пока таких заслуг нет. Если копировать казахстанский опыт, то титула Элбашы был бы достоин Аскар Акаев как создатель независимого Кыргызстана и его первый президент.

В-третьих, титул, выданный не в силу уважаемой традиции и не в силу особо выдающихся личных заслуг, не подкрепит, а скорее, свалит титулованного за счет явного несоответствия титула и того, кто его носит. Это все же очень большое и тяжелое бремя: быть во всякое время полностью соответствующим высокому и значимому титулу. Если этого нет, то в конечном итоге будет дискредитирован и сам титул, и его носитель.

Поэтому, лучше от титула Элбашы отказаться, не вводить его и Жээнбекова им не наделять.

Автор: Дмитрий Верхотуров, писатель-публицист

Источник: kginfo.ru


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URL: https://www.vb.kg/383222
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков
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