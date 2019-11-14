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Защитой прав силовиков займется Омбудсмен

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- Екатерина Улитина
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В аппарате Омбудсмена создан Совет по защите прав военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей, лиц уволенных с военной службы, гражданского персонала Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кыргызской Республики. Приказ об этом подписал Омбудсмен Токон Мамытов.

Совет будет работать как консультативно-совещательный орган, созданный в целях информирования и оказания содействия Омбудсмену КР в решении вопросов, связанных с нарушением прав указанных категорий военнослужащих, а также для разработки предложений по созданию эффективной государственной политики в области правовой и социальной защиты, защиты их прав и свобод, законных интересов, включая экономические и социальные права.

При осуществлении своей деятельности Совет будет руководствоваться Конституцией и законами Кыргызской Республики, Указами Президента и Постановлениями Правительства в области обороны, безопасности и правопорядка, а также положениями о министерствах, ведомствах Кыргызской Республики, в которых предусмотрена военная служба.

В функции данного Совета входит:

– организация взаимодействия с государственными органами по решению вопросов связанных с нарушением прав военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей, лиц уволенных с военной службы, гражданского персонала Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кыргызской Республики;

– разработка и внесение предложений по совершенствованию законов, иных нормативных правовых актов, рекомендаций в сфере правовой, социальной защиты военнослужащих;

– проведение мониторинга социальной и правовой защиты военнослужащих;

– рассмотрение обращений военнослужащих;

– изучение и применение опыта министерств и ведомств в сфере социальной, правовой защиты военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей, лиц уволенных с военной службы, гражданского персонала Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кыргызской Республики;

– разработка конкретных мероприятий по улучшению социального, правового положения военнослужащих;

– проведение семинаров, круглых столов, конференций и иных встреч с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления.

Решения Совета носят рекомендательный характер.


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URL: https://www.vb.kg/383230
Теги:
военная служба, омбудсмен, права человека, Кыргызстан, Токон Мамытов
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