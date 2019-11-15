Азиз Канатбек: У Атамбаева никогда не было правовой неприкосновенности

Доктор политических и юридических наук Азиз Канатбек уверен, что у экс-президента Алмазбека Атамбаева никогда не было неприкосновенности. Об этом он рассказал в интервью VB.KG.

Я всегда выступал за позицию, что у Алмазбека Атамбаева нет неприкосновенности и никогда не было. В 2003 году та утвержденная норма, что экс-президент обладает неприкосновенностью, была исключена из Конституции. Ее не было ни в 2007 году, ни в 2010 году. Если вы обратите внимание на статью 69 часть 2, то там написано: "Статус экс-президента устанавливается законом", - говорит Азиз Канатбек.

При этом эксперт уверен, что речь идет не об общем законе о гарантиях экс-президента, а о законе, который будет принят для каждого конкретного экс-президента. Впрочем на практике не существует ни того, ни другого.

Да, у него (Алмазбека Атамбаева - VB.KG) есть право стать экс-президентом: он не был отрешен от поста, он мирно передал свои полномочия и так далее, но его статус не носил окончательного права, так как не был принят соответствующий документ, - продолжил юрист.

При этом, в отношении Розы Отунбаевой такой документ есть - Указ подписанный Алмазбеком Атамбаевым под №4 от 2 декабря 2011 года.

- Правда, Атамбаев не имел право подписывать этот Указ, документ должен был одобрить Жогорку Кенеш. И недавним своим решением Конституционная палата это подтвердила. Они исключили из закона норму, которая давала президенту такое право, - рассказал Азиз Канатбек.

Он подчеркивает, что прецеденты на которые сегодня указывает Алмазбек Атамбаев, как на нарушения, были созданы им самим. Например, по закону он не имел права назначать дату президентских выборов. Это право закреплено за Жогорку Кенешем. В случае, если Парламент не назначает дату выборов, это делает ЦИК, но не президент.