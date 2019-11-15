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Строкова: Премьер-министр Абылгазиев не должен вести себя как подмастерье

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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Премьер-министр часто апеллирует к президенту, но надо уметь брать ответственность на себя, а не быть подмастерьем. Об этом в интервью VB.KG заявила депутат Жогорку Кенеша от фракции "СДПК" Евгения Строкова.

Парламентарий считает, что для развития страны со многими членами правительства можно было бы распрощаться.

- Некоторые говорят, что виновата система и один человек, даже премьер-министр, не может ее изменить. Но тогда зачем вообще нужно правительство? Я считаю, система не при чем. Дело в человеке, раньше говорили - кадры решают все. Вот нам не хватает таких кадров. Хотя есть определенные люди (в Жогорку Кенеше – ред.), которые могли бы возглавить кабмин. И через сложности, трудности мы бы продвинулись, - отметила Строкова.

Накануне, в ходе рассмотрения бюджета страны, парламентарий жестко раскритиковала главу правительства, обвинив его в некомпетентности.

Евгения Строкова хотела лишь узнать количество статей расходов на сферу образования и их реальное финансирование. Однако, Мухаммедкалый Абылгазиев, сославшись на непонимание вопроса, так и не дал четкий ответ. Возможно, именно потому, что гордиться нечем – из необходимых как минимум 26 статей в бюджет 2020 года заложено лишь шесть, и те будут профинансированы не полностью. В частности, бюджетные средства покроют на 100% повышение зарплаты учителям, на 94% - питание в школах, а капитальный ремонт образовательных учреждений всего на 24,4 %.

При этом глава кабмина не раз выступал перед общественностью и повторил перед депутатами, что при формировании главного финансового документа страны именно финансирование сферы образования является приоритетным.

- Вчера было "приятно" слушать доклад Абылгазиева по бюджету. Как было бы здорово, если бы все это реально исполнялось. Хочу, чтоб в правительстве говорили правду, народ покритиковал бы, но понял, что премьер-министр действительно хочет поднять экономику, начать производство. Тогда мы готовы были бы ждать, пока реформы заработают. А у нас сейчас идет заигрывание с народом, - констатировала Строкова.


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URL: https://www.vb.kg/383274
Теги:
бюджет, образование, отставка, правительство, Кыргызстан, экономика, Жогорку Кенеш, Мухаммедкалый Абылгазиев, Строкова Евгения
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