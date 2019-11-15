Водители не могут поменять номера. ГРС обещает решить проблему к декабрю

До конца ноября проблема с дефицитом государственных номерных знаком будет решена. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе Государственной регистрационной службы.

По данным ведомства, после 20 ноября в Кыргызстан из России поступит партия металлических пластин, на которых печатают номера.

- Нельзя утверждать, что госномеров в стране нет. Они есть, но наблюдается дефицит, поэтому у некоторых граждан возникают трудности при оформлении авто. Усугубляется ситуация тем, что с октября в республику стали завозить много автомобилей, из-за этого возникает ажиотаж на переоформление. После 20 ноября партия пластин для госномеров поступит в Кыргызстан и дефицита не будет, - рассказали в пресс-службе.

Нехватка пластин для изготовления государственных номерных знаков возникла из-за затянувшегося тендера. Первый тендер пришлось отменить, его признали несостоявшимся из-за жалоб участников.

- Тендер был объявлен в срок, однако три месяца ушло на рассмотрение жалобы, потом был объявлен новый тендер. На его проведение потребовался еще месяц. Победителем стала ОсОО "Типография №2".", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, процесс изготовления госномеров довольно запутанный, в нем участвует несколько предприятий. ОсОО "Типография №2" занимается поставками расходных материалов, Госпредприятие "Инфоком" при ГРС изготавливает их, а Госучреждение "Унаа" работает с населением: оформляет документы и осуществляет выдачу номеров.

Кроме дефицита госномеров, в Кыргызстане уже несколько месяцев не выдают водительские права - закончились бланки. В ГРС обещают, что проблема будет решена после 5 декабря.