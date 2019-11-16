Масалиев: Мысль о законе, реабилитирующем предателей родины, кощунственна

16 ноября в Бишкеке прошел торжественный митинг памяти воинов-панфиловцев. Акция, приуроченная к 78-годовщине бессмертного подвига 316-стрелковой дивизии, собрала в парке имени И. В. Панфилова более 250 человек.

Почтить память героев обороны Москвы пришли депутаты Жогорку Кенеша КР, представители мэрии Бишкека, посольства РФ в КР, Россотрудничества, руководители военно-патриотических клубов Бишкека и гражданские активисты. Активное участие в митинге приняли также студенты крупнейших вузов республики и ученики средних школ городов Бишкек и Кант.

Организатором акции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".

- Интернациональный состав Панфиловской дивизии, сформированный из наших с вами земляков, проявил небывалое мужество и героизм. Благодаря таким людям над головой у нас с вами мирное небо. Мы, к счастью, не ощутили боль и тяготы войны, надеюсь, что никогда их и не испытаем. Но воевали наши отцы, деды и прадеды. Лица, которые сегодня хотят перечеркнуть эти страницы истории – либо глупцы, либо враги, - выступил в ходе мероприятия депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

Депутат добавил, что накануне 75-летия Победы сама мысль о принятии закона, предполагающего реабилитацию осужденных за измену Родине, шпионаж и службу в Туркестанском легионе СС – немыслима и кощунственна по отношению к ветеранам войны. Напомним, в парламенте Кыргызстана рассматривается проект закона о реабилитации жертв репрессий периода 1918 - 1953 годов.

- Спасибо за то, что вы чтите память выдающегося военачальника, военного комиссара Киргизской ССР И.В. Панфилова и всех героев, которые в страшнейших оборонительных боях, стоя плечом к плечу, сумели отстоять столицу нашей общей тогда Родины – Москвы. Бойцы 316-стрелковой дивизии проявили, конечно, беспримерный героизм. Мы сегодня отдаем дань памяти воинам, которые воевали за свою Родину и смогли ее отстоять. Не забывайте своих героев, - призвал советник посольства РФ в КР Андрей Сургаев.

Выступил с речью и Виктор Нефедов, руководитель представительства Россотрудничества в КР.

- Я рад видеть большое количество молодых людей на митинге памяти. Приятно, что молодежь Кыргызстана помнит своих героев. Хочу выразить отдельную благодарность руководству страны за сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. В этом году - 9 Мая - только президенты России и Кыргызстана прошлись в колоннах Бессмертного полка, - акцентировал Нефедов.

Далее слово взял Амангельды Бекбалаев, декан гуманитарного факультета КРСУ им. Б. Ельцина, профессор.

- Советский народ не только защитил свою Родину от фашистских захватчиков, но и освободил народы Европы. Будем достойны памяти героев! - призвал он.

На митинге памяти также выступили представители общественных организаций, студенты и школьники.

Мероприятие завершилось Минутой молчания и возложением цветов к памятнику Герою Советского союза, генерал-майору И. В. Панфилову.