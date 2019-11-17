Скажем нет абортам и работорговле! В Бишкеке пройдут общественные слушания

В Бишкеке пройдет общественное слушание по вопросу противодействия убийству нерожденных детей (абортам), международной работорговле для секс-индустрии и незаконной трансплантации органов. Организатором выступает ОО "Всемирная Лига Граждан и Гражданских Объединений".

Мероприятие под названием "Скажем нет абортам и работорговле!" пройдет 19 ноября с 11.00 до 13.00 часов дня в конференц-зале издательского дома "Вечерний Бишкек" по адресу ул. Усенбаева, 2.

Свое участие в мероприятии подтвердили ряд депутатов и общественных деятелей. Кроме этого, в режиме онлайн посредством телемоста в общественном слушании примут участие иностранные эксперты. В частности, доктор юридических наук, доктор теологии, специалист по правам человека, а также автор нескольких книг, гражданин США Скотт Лайвли намерен выступить перед собравшимися.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих прийти на это мероприятие и высказать свою гражданскую позицию по этому вопросу. Также приглашаются представители СМИ для освещения этой проблемы.