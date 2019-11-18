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Кыргызстанцу в Москве помогли доказать его неучастие в митинге

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- Евгений Денисенко
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Московский городской суд отменил штраф в 10 тысяч рублей гражданину Кыргызстана Дилмурату Тойчу уулу, задержанному за якобы участие в митинге. Об этом сообщила Лидия Аносова, защитник кыргызстанца от ОВД-Инфо (независимый правозащитный медиа-проект, который занимается мониторингом преследований по политическим мотивам и случаев превышения полномочий сотрудниками российской полиции по отношению к задержанным).

20-летнего уроженца Ноокатского района Ошской области КР,

который совсем недавно приехал в российскую столицу и устроился штукатуром на реконструкции Политехнического музея, задержали 10 августа текущего года при возвращении с работы. Он шел по центру города, когда в этих местах, на проспекте Сахарова проходил митинг под названием "Вернем себе право на выборы". Но кыргызстанца задержали сотрудники Росгвардии, после чего обвинили в нарушении порядка, установленного для публичного мероприятия, в выкрикивании лозунгов.

На самом же деле Дилмурат Тойчу уулу о проведении митинга ничего не знал, да и русским языком владеет не очень хорошо. Поэтому на заседание Мосгорсуда был привлечен переводчик - представитель посольства КР в РФ. Рассматривалось решение первичной судебной инстанции - Зюзинского районного суда, который оштрафовал мигранта на 10 тысяч рублей. Однако защитники кыргызстанца от ОВД-Инфо Лидия Аносова и Елена Фельгенгауэр обратили внимание на несостыковку в показаниях полицейских. Первоначально в их рапортах отмечалось, что мигранта задержали около 21.00. Но вызванные на заседание Мосгорсуда полицейские сообщили, что на самом деле задержание произошло около 18.00 – 19.00.

В результате Мосгорсуд счел недоказанными обстоятельства, на основании которых было вынесено постановление Зюзинского райсуда. За три судебных заседания защитникам удалось отстоять правоту Дилмурата Тойчу уулу, отметили в ОВД-Инфо.


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URL: https://www.vb.kg/383296
Теги:
задержание, митинг, правозащитники, суд, штраф, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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