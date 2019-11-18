Кому понадобилась ликвидация Саймаити?

Насильственную смерть китайского бизнесмена Айеркена Саймаити пользователи социальных сетей в Турции уже сравнили с загадочным убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в том же Стамбуле. То преступление, происшедшее в 2018 году, тоже связано с дипломатами, только, слава богу, не с кыргызскими. Но, определенно, сходство есть: все произошло на территории Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, что сильно осложняло расследование, поскольку турецкая полиция не могла проверить автомобили диппредставительства. Вероятно, с убийством Саймаити у стамбульских правоохранителей могут возникнуть похожие сложности, и не факт, что заказчиков расправы над бизнесменом вообще найдут. Тем временем эта история весьма любопытным образом вплелась в канву политических событий в Кыргызстане.

Учитывая пристальное внимание общественности к этому резонансному преступлению, наши парламентарии не смогли обойти тему убийства Саймаити стороной. Криминальная история стала поводом рассуждать о возможной отставке кабинета министров.

- Кыргызстан превращается в Сицилию 50–х годов. Преступность открыто делает вызов государству и ее институтам. Убивают бизнесменов, избивают директора стратегического госпредприятия, даже достают за границей и убивают там, - возмутился на заседании ЖК в среду лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.

Негодовать социалиста заставил тот факт, что человек, который находился в розыске за неуплату в кыргызскую казну 5 миллиардов сомов налогов, ездил в Турции на авто с дипломатическими номерами.

- Его убийцами оказываются граждане Кыргызстана, которые прибыли туда за месяц до расстрела Саймаити. Что за беспредел пошел? Кто ответит? Где наши доблестные силовики? Или они умеют только бизнес доить? - сыпал риторическими вопросами Шыкмаматов.

Он предложил, чтобы глава правительства дал полную информацию по поводу случившегося.

А вот лидеру фракции "Онугуу–Прогресс" Бакыту Торобаеву одного отчета правительства по вопросу убийства Саймаити оказалось недостаточно. Он поставил вопрос ребром: коалиция большинства должна отправить в отставку правительство или же нужно сформировать новую коалицию.

Торобаев заявил, что недовольство населения работой команды Мухаммедкалыя Абылгазиева растет с каждым днем.

- Человека убивают, в шахте Кадамджая гибнут люди, обнаруживаются фальшивые паспорта, бюджет не пополняется, цены на уголь растут, хотят повысить тариф на электроэнергию. Где ответственность за все это? Много таких проблем. Поэтому, коллеги из коалиции, вы должны на своем заседании рассмотреть работу своего правительства и отправить его в отставку или давайте сформируем новую коалицию. Мы так и будем просто стоять со списком нерешенных проблем? - расплескался праведным гневом Торобаев.

Не упустила шанса кинуть камень в огород премьер–министра и депутат от фракции СДПК Евгения Строкова. Она обвинила Мухаммедкалыя Абылгазиева в некомпетентности, особенно в вопросах образования.

- Вы должны были уйти в отставку еще в феврале. Видимо, не позволила скромность, - заявила народная избранница.

Впрочем, эта депутатская порка, скорее всего, просто шоу - выборы близко, и парламентариям нужно всячески демонстрировать активность. Что касается Абылгазиева и его министров, то едва ли это представление закончится для них потерей кресел. Скандал, конечно, громкий, но премьеру до сих пор прощали куда более значительные промахи. Например, полный провал в экономике, которая, судя по последним прогнозам правительства, только продолжит скатываться вниз.

Сегодня главной темой обсуждения стали версии о том, кому выгодна смерть Айеркена Саймаити. Кто заказал убийство китайского бизнесмена?

Поскольку по подозрению в совершении этого преступления были задержаны мужчины, заявившие о наличии у себя гражданства КР, то, разумеется, народ убежден, что заказчиков нужно искать в Кыргызстане. Причем в числе известных политиков.

По некоторым предположениям, прямая заинтересованность в физическом устранении Саймаити есть у бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Есть ли в этой версии логика? В политическом контексте - возможно.

О существовании Айеркена Саймаити в Кыргызстане узнали только после того, как "Азаттык" опубликовал журналистское расследование о выводе из Кыргызстана нескольких сот миллионов долларов. По версии автора этого материала, наличные вывозили из республики благодаря махинациям на таможне.

В этом "бизнес–проекте" был задействован Саймаити. Вся схема, как пытался доказать журналист–расследователь, крышевалась бывшим заместителем председателя Государственной таможенной службы Райымбеком Матраимовым, известным в народе как Раим–миллион.

Расследование произвело мощный эффект на общественность. Тем более что сторонники Атамбаева задолго до этого начали процесс демонизации Матраимова в тесной привязке его к действующему президенту.

Хотя, сделаем небольшую ремарку, действительно неприкосновенной фигурой с широким спектром возможностей и полномочий Райымбек Матраимов был как раз в годы правления Алмазбека Атамбаева. Все это время он работал в Государственной таможенной службе - сначала в Ошской таможне, а потом заместителем главы ГТС. Неоднократные "кадровые зачистки", которые якобы так успешно проводил Кубанычбек Кулматов в должности главы ГТС, Матраимова ни разу не коснулись.

Вернемся к истории об устранении Айеркена Саймаити. Расследование "Азаттык" прочно связало имя китайского бизнесмена с бывшим зампредом ГТС. Правда, отечественные компетентные органы не смогли найти подтверждения обвинениям журналистов.

Тема Раима–миллиона как символа проигранной борьбы с коррупцией ушла на второй план. Тем более что общественности было на что обратить свое внимание: события в Кой–Таше, заключение под стражу бывшего президента, аресты его сторонников. Про Матраимова и сотни миллионов долларов, которые он якобы выводил, почти забыли. Но случилось убийство Саймаити, которое теперь будут расследовать турецкие правоохранительные органы, которые, скорее всего, проверят, какие финансовые операции и для чего проводил убитый.

Если Алмазбек Атамбаев, находящийся сейчас в СИЗО ГКНБ, намерен, пусть через своих сторонников на свободе, участвовать в политической борьбе, которая развернется за места в парламенте, то возрождение темы Раима–миллиона, да еще и с новыми обстоятельствами, ему на руку.

Любопытно, что бывший президент, до этого три месяца упорно молчавший, вскоре после смерти Саймаити выступил с очередным обращением к народу Кыргызстана. Суть его послания: Жээнбеков все делает для дискридитации Атамбаева (именно так, в третьем лице), арестованных за беспорядки в Кой–Таше нужно освободить.

Покойный Айеркен Саймаити при жизни был весьма интересным персонажем: занимался переводами крупных сумм денег, "кидал на бабки" своих бизнес–партнеров, находясь в розыске по линии Интерпола, преспокойно жил себе, не особо скрываясь, в Стамбуле. При этом его имя связывали с уйгурскими группировками экстремистского толка. Не исключено, что живой интерес к нему могли иметь и китайские, и американские, и российские спецслужбы.

Тем более что версия, которую озвучили задержанные киллеры, не выдерживает никакой критики. Они якобы расстреляли Саймаити за то, что он был не мусульманином. Это этнический уйгур–то! Причем, опять же по показаниям убийц бизнесмена, заказчики оценили его жизнь всего в тысячу долларов.

Автор: Анвар Ажиев