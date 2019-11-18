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Позволить гражданам комментировать законопроекты предлагает депутат

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- Екатерина Улитина
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Депутат ЖК Жанар Акаев разработал законопроект, который позволит населению быть более вовлеченными в процесс обсуждения законопроектов. Проект закона размещен на сайте Жогорку Кенеша.

В справке к законопроекту Жанар Акаев отмечает, что сегодняшний закон четко не регламентирует как должна проходить процедура общественного обсуждения новых законов. На практике тексты поправок и новые законы публикуются на сайтах Жогорку Кенеша и правительства, однако граждане не могут оставлять комментарии или вносить предложение по интернету. Депутат предлагает создать специальный сайт, где любой желающий сможет оставить свои замечания.

По истечении установленного для общественного обсуждения времени, нормотворческий орган должен будет разместить на официальном сайте инициатора и/или портале свои обоснованные ответы по каждому поступившему предложению и комментарию, - пишет Жанар Акаев.

По мнению депутата, его инициатива не потребует дополнительных финансовых расходов, так как портал для общественного обсуждения уже разрабатывает Минюст в рамках проекта "Открытое правительство".


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URL: https://www.vb.kg/383320
Теги:
закон, законопроект, Жанарбек Акаев, Жогорку Кенеш, Министерство юстиции
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