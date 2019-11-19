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Жээнбеков: Мы не свернем с пути защиты прав человека и свободы слова

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- Екатерина Улитина
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Мы никогда не свернем с пути, направленного на защиту прав человека, обеспечение политического плюрализма и свободы слова. Об этом, сегодня 19 ноября, заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на на форуме "Ускорение реформ для устойчивого развития".

- Развитие государства на пути устойчивой демократии возможно только при наличии доверия народа к избирательной системе. Мы в настоящее время находимся на новом этапе развития демократической избирательной системы. Нацелены на дальнейшее развитие национальной избирательной системы, обеспечение ее максимальной демократичности,  укрепление механизмов свободных выборов, обеспечение избирательных прав граждан, проведение открытых и прозрачных выборов, - сказал президент.

Он подчеркнул, что только при наличии стабильности и согласия в стране повысится уровень доверия доноров к нашему государству.

- Мы хорошо понимаем эти ценности. Поэтому мы и впредь будем укреплять государственную политику, которая во главу угла ставит права человека, - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства также рассказал о проектах в энергетике, экономике, экологии и социальной политике, которые реализует Кыргызсткая республика.

В частности будут реализованы масштабные проекты по обеспечению регионов чистой водой и развитию их экономического потенциала. Отмечено начало работ по реформированию системы здравоохранения и образования.


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URL: https://www.vb.kg/383352
Теги:
выборы, права человека, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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