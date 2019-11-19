Мэрия демонтировала палатку для продажи курицы-гриль, гараж и рекламный щит

Управление землепользования и строительства (УЗС) продолжает работу по демонтажу незаконно установленных объектов и инвентаризации муниципальных земельных участков. Об этом информирует пресс-служба мэрии Бишкека.

Специалисты УЗС совместно со специальной командой МП "Тазалык" демонтировали самовольно установленный гараж возле дома №65 по улице Безымянной между ул. Ш. Руставели и пр. Ч. Айтматова.

Кроме того, снесли рекламный щит компании "Инсайдер" установленный на перекрестке проспекта Чуй и улицы 7 апреля для организации пешеходной зоны.

- Согласно предписанию прокуратуры Ленинского района, ранее было выдано уведомление владельцу павильона по продаже курицы-гриль на пересечении улиц Токтогула и Калыка Акиева. Мы провели разъяснительные работы, объект демонтирован в добровольном порядке, - говорится в сообщении муниципалитета.

Мэрия города Бишкек предупреждает, что в случае самовольного захвата муниципальной земли, несвоевременной оплаты аренды на земельные ресурсы города, а также использования не по целевому назначению, со стороны управления земельных ресурсов и будут приняты соответствующие меры в рамках правового поля.

Фото и видеофакты нарушений можно отправить по телефону:0703633833– Алина Алмазбекова.