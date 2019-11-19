Мэрия Бишкека выиграла у арендатора муниципальной земли 32 млн сомов

Мэрия Бишкека выиграла иск на 32 млн сомов о взыскании долга по арендной плате. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В мэрии уточняют, что зимой 2015 года Д.Жанузаков взял в аренду на 5 лет участок земли, площадью 0,1022 га. На участке по адресу улица Дэн Сяопина 193/1 бизнесмен планировал построить магазин облегченного типа. Однако, после заключения договора он не стал платить мэрии арендную плату и задолжал городским властям 35 млн 857 тысяч 552,22 сомов. Кроме того, ему начислена пеня в размере 8 млн 964 тысяч 388,06 сомов.

Сотрудники управления земельными ресурсами обратились с иском в Первомайский районный суд Бишкека и выиграли дело.

Однако суд взыскал с арендатора только 32 миллиона сомов, хотя долг Жанузакова Д. перед городом более 44 млн. сомов с учетом пени. Суд мотивировал свое решение тем, что срок исковой давности составляет три года и мы имеем право взыскать арендную плату только за этот период, - сообщают в мэрии.

В муниципалитете добавили, что УЗС столицы не удовлетворено этим решением и намерено добиваться пересмотра решения в вышестоящей инстанции.