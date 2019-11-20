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Есть вопрос? Как записаться на прием в мэрию (номера телефонов вице-мэров)

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- Екатерина Улитина
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Руководство столичной мэрии находится на постоянной и оперативной связи с жителями столицы. Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что записаться на прием к вице-мэру и задать лично интересующий вопрос, можно по следующим номерам телефонов:

  1. Первый вице-мэр Бакетаев Алмаз Кушбекович готов встретиться с горожанами всегда, предварительно просим  записаться  по номеру: 625826;
  2. Вице-мэр по социальной политике Кузнецова Татьяна Анатольевна тоже постоянно на связи по номеру: 613680;
  3. Вице-мэр Алымкулов Азиз Эсенбекович, курирующий вопросы транспорта и земельной политики, принимает по номеру: 613680;
  4. Вице-мэр Амантуров Мирлан Казылаевич готов ответить на любые вопросы ЖКХ,  нужно записаться по номеру: 613683;
  5. Вице-мэр Азыгалиев Уланбек Шайлообекович курирует вопросы архитектуры и строительства на связи: 979195

Кроме того, любую жалобу или заявку принимаем по номерам 1840, 1850, а фото и видеофакты просим направлять на основной WhatsApp-канал мэрии города Бишкек: 0554182185

В пресс-службе мэрии сообщают, что вице-мэр столицы, курирующая социальную политику города Татьяна Кузнецова встретилась с жителями микрорайона "Дордой". На встрече присутствовали руководитель аппарата Свердловского акимиата Азамат Джапаров и представители городских служб.

"Жители новостройки, в основном, обращались к вице-мэру за консультациями и помощью в получении пособий, оформлении документов, в трудоустройстве.

Почти на все обращения сотрудники городских служб и структурных подразделений ответили, многие вопросы были решены там же", - говорится в сообщении мэрии.

В муниципалитете отмечают, что в жилмассивах проживает много внутренних мигрантов, большая их часть не имеют постоянной столичной прописки (регистрации), которая гарантирует получение социальных услуг. Однако, существует регламент работы районных акимиатов и районных отделов управления социального развития, которые решают очень много социальных проблем. В жилмассиве "Дордой" проживает порядка 7570 человек, из них без прописки более трех тысяч человек, всего по Свердовскому району оказана материальная помощь на 3 миллиона 453 тысячи сомов, помощь получили 436 человек


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URL: https://www.vb.kg/383402
Теги:
мэрия, телефон доверия, Бишкек, Улан Азыгалиев, Татьяна Кузнецова, Алмаз Бакетаев
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