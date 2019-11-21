Спецслужбы стран СНГ позаботятся о безопасности южных границ Содружества

Широкий круг актуальных вопросов регионального взаимодействия в условиях современных вызовов и угроз стабильности и безопасности на пространстве СНГ обсуждены на 7-й встрече секретарей советов безопасности Содружества. Она прошла 20 ноября в Москве под председательством секретаря СБ РФ Николая Патрушева.

Участие в совещании приняли делегации из Азербайджана, Армения, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана (во главе с секретарем Совбеза республики Дамиром Сагынбаевым), Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербия, а также Сербии и Афганистана и руководства Исполнительного комитета СНГ, ОДКБ.

Приветствуя собравшихся, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев констатировал, что, несмотря на усилия мирового сообщества, в мире не снижается уровень террористической угрозы. И в настоящее время происходит смещение террористической активности из сирийско-иракской зоны к южным границам Содружества. Из этого региона на территории стран СНГ и граничащих с нами государств перемещаются боевики, подготовленные для ведения подрывной работы, среди них большое количество выходцев из государств Содружества.

Все это, подчеркнул Лебедев, диктует необходимость дальнейшего укрепления сотрудничеств этих государств, их правоохранительных органов и спецслужб. Эту мысль поддержали и развили в своих выступлениях Николай Патрушев, другие участники встречи. Отмечалось, что, по имеющимся данным, в Афганистане находятся несколько тысяч таких боевиков. А те, что возвращаются из "горячих" точек, нередко выступают носителями религиозно-экстремистской идеологии. И рассматриваются главарями международных террористических организаций в качестве террористов-смертников, пропагандистов и вербовщиков, связников подпольных террористических сетей.

При этом террористы пользуются уязвимостью определенных слоев общества для привлечения новых лиц в свои ряды. Объектами преступников становятся трудовые мигранты, иностранные студенты и заключенные. На молодежь террористы и экстремисты воздействуют проповедями и лекциями радикально настроенного духовенства, читаемыми в культовых учреждениях, в основном действующих неофициально.

В этой связи первостепенной задачей на данный момент участники встречи назвали обеспечение безопасности именно южных границ Содружества. К числу приоритетов также отнесены совершенствование механизма совместных действий компетентных органов при возникновении и урегулировании кризисных ситуаций на внешних рубежах СНГ, повышение качества взаимодействия воинских подразделений и специальных служб, выявление и отслеживание денежных потоков, полученных в результате экономических преступлений, пресечение попыток их направления на финансирование терроризма, другие актуальные задачи.

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