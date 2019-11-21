В Москве кыргызстанец обманул женщину на миллион с лишним рублей

В центре Москвы сотрудники уголовного розыска РФ задержали мужчину, который, как сказано, "подозревается в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества". Об этом сообщила начальник отделения по связям со СМИ УВД по Центральному административному округу Москвы Татьяна Дугина. Как выяснилось, этот человек – гражданин Кыргызстана.

По словам Дугиной, в территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 28-летняя жительница Подмосковья. Она рассказала, что познакомилась в интернете с мужчиной, который предложил ей выступить в качестве инвестора в совместный бизнес-проект. И пообещал дальнейшее получение дохода в виде процентов от прибыли. Женщина согласилась и на улице Арбат передала незнакомцу требуемые денежные средства в размере более одного миллиона рублей. Однако он, получив их, через некоторое время перестал выходить на связь. И взятые на себя обязательства не выполнил.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали на Пресненской набережной подозреваемого. Им оказался 37-летний приезжий из города Ош. Из разговора с ним стало известно, что взятыми у доверчивой россиянки деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ Мошенничество". "Подозреваемый находится под стражей", - отметила Татьяна Дугина.