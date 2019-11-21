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События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии направлено в ЖК

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- Екатерина Улитина
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Заключение Государственной комиссии по изучению событий, произошедших 7-8 августа в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области, направлено в Жогорку Кенеш.  Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Накануне, вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с членами Государственной комиссии. Он выразил признательность за плодотворную работу в рамках комиссии. 

- Выражаю признательность всем членам комиссии за активное участие в работе комиссии. Хочу отметить, что были учтены и обсуждены все предложения членов Государственной комиссии, проведено всестороннее и комплексное изучение всех обстоятельств событий 7-8 августа 2019 года, - сказал вице-премьер-министр. 

В правительстве отметили, что заключение подписали все члены комиссии.

С момента создания комиссии, в которую вошли депутаты Жогорку Кенеша, общественные деятели, государственные служащие, инициировали и провели обсуждения и встречи со всеми заинтересованными сторонами в целях подготовки объективного и справедливого заключения. 

Так, в рамках деятельности Государственной комиссии были проведены встречи и получены сведения о ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019 года от сторонников Атамбаева А.Ш., представителей государственных органов, а также жителей Аламудунского района. 

Члены Государственной комиссии также осуществили выезд в село Кой-Таш для проведения встречи с жителями. В рамках встречи они ознакомились с информацией лиц, пострадавших в ходе событий, произошедших 7 и 8 августа, а также осмотрели ряд объектов.


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URL: https://www.vb.kg/383437
Теги:
Алмазбек Атамбаев, конфликт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, расследование
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