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"Примем к сведению". Комментарий Белого дома о выводе $700 млн из КР

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- Екатерина Улитина
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Аппарат президента прокомментировал журналистское расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и деятельности сети транснациональной транспортной сети компаний, которая использовала "серые" схемы в работе.

- Как известно, президент Сороонбай Жээнбеков не раз отмечал, что журналистские расследования помогают обществу, правоохранительным органам и президенту в борьбе с главным злом, мешающим развитию страны - коррупцией. В этой связи отмечаем, что обстоятельства, приведенные в материале, не останутся без внимания.

Разумеется, правоохранительные органы примут к сведению изложенные в материале доводы, - говорится в сообщении аппарата президента.

Текст комментария аппарата президента:

Жээнбекова с руководителями СМИ 2 ноября 2019 года руководитель Бишкекского бюро радио "Азаттык" Айзада Касмалиева задавала вопрос о возможном знакомстве С.Жээнбекова с Хабибуллой Абдукадыром и получила ответ.

Позже нами был предоставлен более детальный комментарий, в котором мы указывали, что в 2012 году в период работы Сооронбая Жээнбекова губернатором Ошской области в городе Ош прошел Инвестиционный форум "Развитие малого и среднего бизнеса", в котором приняли участие более 300 человек.

Кроме представителей международных организаций, на форум прибыли официальные представители и крупные предприниматели из России, Китая, Ирана, Таджикстана, Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи.

В целях углубления экономических, гуманитарных связей, Ошская область укрепляла связи с областями ближайших стран, в их числе были установлены побратимские отношения с Кызыл-Суйской Кыргызской автономной областью КНР.

В 2012 году в вышеуказанном инвестиционном форуме принял участие губернатор Кызыл-Суйской Кыргызской автономной области Фархат Турду вместе с младшим братом Х. Абдукадыра, и тогда состоялось их знакомство. После форума С.Жээнбеков вместе с Фархат Турду, младшим братом Абдукадыра были на приеме у Президента А.Атамбаева.

Позже, в 2017 году через младшего брата состоялось общее знакомство А.Атамбаева и С. Жээнбекова с Х.Абдукадыром. Как дальше развивались отношения между Атамбаевым и Х.Абдукадыром, Жээнбеков не в курсе.

Что касается обстоятельств, приведенных в журналистском расследовании, то отмечается, что "активность сделок относится к 2012-2016 годам", то есть на период президентства А.Атамбаева.

Как известно общественности, на заседании Совета безопасности Кыргызской Республики 8 февраля 2018 года Президентом Кыргызской Республики С.Жээнбековым публично была подвергнута критике работа правоохранительных органов. Фактически, как и система в целом, так и указанные в расследовании схемы не были восприняты новым Главой государства.

Результаты известны - А.Атамбаев находится под следствием по 5 предъявленным ему фактам.

Допускаем, что данное журналистское расследование многие силы желают использовать как попытку связать Президента Сооронбая Жээнбекова с указанными кругами.

В этой связи официально заявляем, что у Президента Сооронбая Жээнбекова с Х.Абдукадыром не было и нет общих бизнес-проектов.

Иначе авторы расследования привели бы свои аргументы, указывающие на их связи.

В материале как весомый аргумент выступает одна деталь - фотография Х.Абдукадыра с инаугурации С.Жээнбекова. Тут мы больше видим желание сыграть на эмоциях людей.

Однако, и этот эмоциональный штрих не имеет под собой твердой почвы.

Констатируем, что всеми организационными вопросами, в том числе составлением списка приглашенных, и рассадкой гостей на инаугурации избранного Президента страны С.Жээнбекова полностью занимался Аппарат Президента Кыргызской Республики, то есть Аппарат А.Атамбаева.

С.Жээнбекову было предоставлено ограниченное количество мест, в связи с чем он пригласил только родственников.

Как известно, Президент С.Жээнбеков не раз отмечал, что журналистские расследования помогают обществу, правоохранительным органам и Президенту в борьбе с главным злом, мешающим развитию страны – коррупцией.

В этой связи отмечаем, что обстоятельства, приведенные в материале, не останутся без внимания.

Разумеется, правоохранительные органы примут к сведению изложенные в материале доводы.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура Кыргызской Республики обратилась к Генеральной Прокуратуре Турции оказать содействие в расследовании дела по убийству А.Саймаити. Несмотря на то, что А.Саймаити не является гражданином Кыргызской Республики, кыргызская сторона будет участвовать в расследовании дела по его убийству, так как его имя связывают с Кыргызстаном.


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URL: https://www.vb.kg/383472
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Раимбек Матраимов, скандал
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Комментарии
Эльнур
22.11.2019, 15:28

все следы ведут к АША: 1. Сопоков работал с АША, 2. Раим - работал с АША, 3. Саймаити вывозил деньги в 2012-16 гг.,

4. Саймаити был знаком со многими депутатами которые тоже были людьми АША. 5. людей которые присутствовали на инаугурации президента тоже потвердил АША.

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