Понижение температуры до -25, снег. Погода в Кыргызстане на 23-29 ноября

Пресс-служба МЧС КР вновь распространила штормовое предупреждение: c 22 по 24 ноября в предгорных и горных районах снег, местами интенсивные осадки.

В период c 22 по 24 ноября ожидается неустойчивая погода: временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, местами интенсивные осадки. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

25-27 ноября ожидается значительное понижение температуры воздуха: в Чуйской, Таласской долинах ночью до -6…-11°, днем до -2…-7°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -5…-10°, днем до 0…-5°, в предгорных районах ночью до -8…-13°, днем до -4…-9°, в Иссык-Кульской котловине ночью до -7…-12°, днем до 0…-5°, по востоку Иссык-Кульской котловины и в зоне земледелия Нарынской области ночью до -10…-15°, днем до -1…-6°, в горных районах ночью до -12…-17°, днем до -5…-10°, в высокогорных районах ночью до -20…-25°, днем до -10…-15°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта. Налипание мокрого снега создаст опасность обрыва линий электропередач.

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 23-29 ноября

23 ноября ночью на большей части территории, днем в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей возможен туман. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

24 ноября на большей части территории Чуйской, Таласской, Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областей, в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

25 ноября ночью на большей части территории, днем в отдельных районах снег. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.

26 ноября ночью в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей, в горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей снег. В зоне земледелия Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей без осадков. 26 ноября днем без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей возможен туман.

27 ноября в горных районах Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской областей снег, по остальной территории без осадков.

На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

28-29 ноября осадки маловероятны. Температура воздуха существенно не изменится.