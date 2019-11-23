В Санкт-Петербурге задержали находящегося в розыске гражданина КР

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Псковской области задержан в Санкт-Петербурге гражданин Кыргызстана, объявленный в федеральный розыск. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Псковской области.

По информации ведомства, его следственным отделом по городу Псков расследуется уголовное дело, возбужденное по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" УК РФ. "По версии следствия, утром 31 декабря 2016 года двое предполагаемых злоумышленников, являющихся гражданами Кыргызской Республики, были застигнуты полицейскими в момент повреждения в пьяном виде припаркованных во дворе дома автомашин. В момент задержания двое дебоширов оказали активное сопротивление применили в отношении одного из стражей порядка насилие", - отметили в региональном Следкоме.

В дальнейшем предполагаемые злоумышленники скрылись, в связи с чем были объявлены в федеральный розыск. И вот теперь один из них задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования. Мероприятия по розыску подельника продолжаются.