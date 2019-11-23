В Кемине милиционеры нашли детей, проживающих в неблагоприятных условиях

В Кеминском районе Чуйской области с 20 по 21 ноября прошел рейд "Забота". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Мероприятие направлено на выявление детей, находящихся в кризисной жизненной ситуации, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством и не охваченных школьным образованием.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних совместно с представителями органа образования и социального развития отрабатывают административные участки для установления несовершеннолетних, оставленных на попечение родственников. В рамках рейда также выясняются причины, по которым дети оказываются в таких ситуациях, а также проводится обследование жилищно-бытовых условий места проживания несовершеннолетних.

В ходе проведения рейда были проверены интернет клубы, улицы, парки, кафе и другие места в целях выявления несовершеннолетних находящихся в вечернее и ночное время суток без сопровождения взрослых, после 22:00 часов было выявлено 4- несовершеннолетних, как с несовершеннолетними, так и их родителями было проведено профилактическая беседы. Также в целях выявления неблагополучных семей и детей мигрантов инспекторами ИДН УУМ были проверены домовладения где было выявлено 2-неблагополучных семей, 8-детей внешних мигрантов, 10-детей у которых родители находятся в Кыргызстане, но работают в других регионах. В настоящий момент в отношении них направлено информация в различные органы: органы

социального развития-5, органы образования-5, в отдел по поддержке и защите детей-4.

Также в рамках рейда был организован "флешмоб" под названием "Школа без насилия!". Для школьников прочитаны 26-лекции на различные темы.

В пресс-служба ГУВД Чуйской области отмечают, что аналогичные рейдовые мероприятия проводятся по всей территории Чуйской области.