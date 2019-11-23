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В Бишкеке встретятся главы стран-членов ОДКБ

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- Евгений Денисенко
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Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и совместное заседание Советов министров иностранных дел, обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ пройдут 27-28 ноября в Бишкеке. На этих мероприятиях, по информации пресс-службы ОДКБ, будет рассмотрен комплекс важных вопросов, связанных с укреплением сотрудничества государств-партнеров по актуальным направлениям.

Сессия СКБ, которая запланирована на 28 ноября, состоится под председательством президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Участие в ней, как ожидается, примут премьер-министр Армени Никол Пашинян, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России Владимир Путин и Таджикистана Эмомали Рахмон. В повестке дня - проблемы международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействия с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии, координация внешнеполитической деятельности государств ОДКБ, развития военного потенциала организации, совершенствования механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности. Речь пойдет также о мероприятиях по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ряд вопросов члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе. А пленарное заседание СКБ пройдет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств – членов ОДКБ. Накануне, 27 ноября, главы этих ведомств на своем совместном заседании обсудят, как предполагается, около 20 вопросов, большинство их которых затем будет вынесено на сессию СКБ.

В ходе сессии, повестка которой включает 17 вопросов, планируется принятие Заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ о совершенствовании взаимодействия и сотрудничества для укрепления международной и региональной безопасности. С информацией о реализации решений СКБ и уставных органов организации в межсессионный период выступит исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Ожидается подписание Плана коллективных действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019 – 2021 годы, который предусматривает тесное взаимодействие в совершенствовании всей системы противодействия террористическим вызовам и угрозам. Документ был разработан исходя из принципиальной позиции ОДКБ по формированию широкой международной антитеррористической коалиции и согласован на майских заседаниях СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в Бишкеке.

Кроме того, предусматривается принятие решений СКБ о внесении изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, принятии дополнительных мер по снижению напряженности в таджикско-афганском приграничье, совершенствовании военной составляющей организации, о порядке подготовки и проведения совместных учений, операции постоянного действия по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция "ПРОКСИ"). Также планируется утверждение Плана мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассмотрение бюджета ОДКБ на 2020 год.

На нынешней сессии СКБ председательство в ОДКБ перейдет от Кыргызстана к России. В этой связи президент РФ Владимир Путин объявит приоритеты России в следующем межсессионном периоде.


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URL: https://www.vb.kg/383490
Теги:
Кыргызстан, Бишкек, президент, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, Сооронбай Жээнбеков, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон
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